Огласила се полиција: Скуп у Поточарима протекао мирно и без инцидената

Аутор:АТВ редакција
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Комеморативни скуп "Сребреница 2026" који је одржан данас у Поточарима код Сребренице, протекао је мирно и достојанствено, саопштено је из Полицијске управе Зворник.
"Максималним ангажовањем припадника Министарства унутрашњих послова Републике Српске, који су у сарадњи са осталим безбједносним структурама поступили у складу са планом обезбјеђења, успјешно су спроведене планиране мјере. На тај начин створени су услови за безбједно одржавање јавног окупљања, заштиту свих учесника, као и безбједно и контролисано одвијање саобраћаја и програма обиљежавања", наводи се у саопштењу.
Безбједном обиљежавању комеморативног скупа значајно су допринијели и учесници скупа, као и остали грађани и учесници у саобраћају, који су стрпљењем, одговорним понашањем и поштовањем упутстава полицијских службеника омогућили несметано одвијање планираних активности, додају из зворничке Полицијске управе.
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