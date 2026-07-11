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Огласила се полиција: Скуп у Поточарима протекао мирно и без инцидената

Аутор:

АТВ редакција
11.07.2026 21:17

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Огласила се полиција: Скуп у Поточарима протекао мирно и без инцидената
Фото: Tanjug / AP / Armin Durgut

Комеморативни скуп "Сребреница 2026" који је одржан данас у Поточарима код Сребренице, протекао је мирно и достојанствено, саопштено је из Полицијске управе Зворник.

"Максималним ангажовањем припадника Министарства унутрашњих послова Републике Српске, који су у сарадњи са осталим безбједносним структурама поступили у складу са планом обезбјеђења, успјешно су спроведене планиране мјере. На тај начин створени су услови за безбједно одржавање јавног окупљања, заштиту свих учесника, као и безбједно и контролисано одвијање саобраћаја и програма обиљежавања", наводи се у саопштењу.

Безбједном обиљежавању комеморативног скупа значајно су допринијели и учесници скупа, као и остали грађани и учесници у саобраћају, који су стрпљењем, одговорним понашањем и поштовањем упутстава полицијских службеника омогућили несметано одвијање планираних активности, додају из зворничке Полицијске управе.

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Тагови :

Сребреница

Поточари

ПУ Зворник

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