Шта радити ако изгубите, оштетите или вам украду таблице: Ово су кораци које морате предузети

Аутор:АТВ редакција
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Шта прописују закони ако изгубите, оштетите или вам украду регистарске таблице с аутомобила? Ово није ситуација коју треба игнорисати. Осим што возило без таблица не смије учествовати у саобраћају, постоји и могућност њихове злоупотребе.
Због тога Правилник о регистрацији возила у БиХ јасно прописује како власници возила требају поступити у таквим случајевима.
Први корак је пријава надлежном органу. Власник или корисник возила дужан је губитак, крађу, уништење или оштећење регистарских таблица пријавити одмах, а најкасније у року од три дана.
Истовремено се подноси и захтјев за издавање нових регистарских таблица. Уз захтјев је потребно приложити одговарајућу документацију.
Ако су таблице изгубљене или украдене, доставља се потврда надлежног органа о пријави догађаја. У случају да су таблице уништене или оштећене, подноси се изјава о томе код надлежног органа, заједно с оштећеним таблицама и документацијом возила. Ако је нестала само једна регистарска таблица, потребно је предати и другу, преосталу таблицу.
Након што се испуне прописани услови, надлежни орган издаје нове регистарске таблице, као и нову потврду о регистрацији и потврду о власништву возила.
Правилник посебно упозорава да је намјерно уништавање, оштећење, неовлаштена израда или преправљање регистарских таблица кривотворење исправа, због чега такво поступање може имати озбиљне правне посљедице. Иако у пријави наводите податке о осигуравајућем друштву и броју полисе осигурања, о новим таблицама и новим документима, информишите осигуравајућу кућу или потврду задржите и приложите на вријеме приликом првог сљедећег продужења регистрације возила.
Посебна правила важе и када регистарске таблице привремено одузме инспектор друмског саобраћаја. Ако су таблице и потврда о регистрацији одузете на период од 30 дана, инспектор их задржава код себе, а надлежни орган у евиденцији регистрованих возила биљежи да се за то возило у том периоду не могу издати нове регистарске таблице.
Осим ове процедуре, возачи требају имати на уму и одредбе Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима у БиХ, према којима возило мора имати прописан број регистарских таблица које морају бити јасно видљиве и читљиве. За возило које нема прописане таблице или су оне постављене тако да нису добро видљиве или читљиве предвиђена је новчана казна од 30 КМ, преноси Кликс.
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