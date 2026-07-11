Нема краја трагедијама: Возач (29) прешао у супротну траку и усмртио жену пред њеном дјецом

Аутор:АТВ редакција
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Жена Р.Н.Б. је страдала док је у саобраћајној несрећи која се догодила синоћ, а њено двоје деце задобило је повреде. Према незваничним сазнањима, несрећа се догодила око 23.50 сати у мјесту Рибник код Трстеника.
Усљед тежине повреда несрећна жена је преминула на лицу мјеста, док су њени ћерка и син задобили тјелесне повреде.
Како се сазнаје, осумњичени возач (29) је колима прешао у супротну траку и директно се сударио са женом.
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Припадници Министарства унутрашњих послова у Крушевцу, по налогу основног јавног тужиоца у Трстенику, ухапсили су М. П. (29) из Трстеника, због сумње да је извршио кривично дјело тешко дјело против безбједности јавног саобраћаја.
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"Сумња се да је он, синоћ око 23,50 часова, на путу између Трстеника и Крушевца, управљајући „фолксвагеном“, прешао на другу страну пута и директно се сударио са возилом „цитроен“, којим је управљала четрдестрогодишња жена, која је подлегла повредама на мјесту саобраћајне несреће", наводи се у саопштењу.
Путници у „ситроену“, деветнаестогодишња дјевојка задобила је тешке, док је седамнаестогодишњи младић, задобио лаке тјелесне повреде.
(Курир)
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