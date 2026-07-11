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Нема краја трагедијама: Возач (29) прешао у супротну траку и усмртио жену пред њеном дјецом

Аутор:

АТВ редакција
11.07.2026 17:15

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Ротација полиције Републике Српске
Фото: ATV

Жена Р.Н.Б. је страдала док је у саобраћајној несрећи која се догодила синоћ, а њено двоје деце задобило је повреде. Према незваничним сазнањима, несрећа се догодила око 23.50 сати у мјесту Рибник код Трстеника.

Усљед тежине повреда несрећна жена је преминула на лицу мјеста, док су њени ћерка и син задобили тјелесне повреде.

Како се сазнаје, осумњичени возач (29) је колима прешао у супротну траку и директно се сударио са женом.

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Припадници Министарства унутрашњих послова у Крушевцу, по налогу основног јавног тужиоца у Трстенику, ухапсили су М. П. (29) из Трстеника, због сумње да је извршио кривично дјело тешко дјело против безбједности јавног саобраћаја.

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"Сумња се да је он, синоћ око 23,50 часова, на путу између Трстеника и Крушевца, управљајући „фолксвагеном“, прешао на другу страну пута и директно се сударио са возилом „цитроен“, којим је управљала четрдестрогодишња жена, која је подлегла повредама на мјесту саобраћајне несреће", наводи се у саопштењу.

Путници у „ситроену“, деветнаестогодишња дјевојка задобила је тешке, док је седамнаестогодишњи младић, задобио лаке тјелесне повреде.

(Курир)

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Тагови :

удес

Трстеник

Саобраћајна несрећа

трагедија

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