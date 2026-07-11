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Нагло скочиле цијене кафе и какаоа

Аутор:

АТВ редакција
11.07.2026 17:51

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Кафа у зрну какао
Фото: Pexel/Sergio Arreola

Цијене кафа и какаоа на берзама су нагло скочиле јер су се инвеститори забринули да би климатски поремећаји изазвани Ел Нињом могли да угрозе приносе ове двије глобално тражене биљке широм Бразила и Западне Африке.

Фјучерси кафе скочили су у понедељак и до 18,5 одсто, достигавши 3,57 долара по фунти ( 0,4536 килограма) што је највећи дневни пораст цијене за ову робу од 2000. године, преноси портал Форбес.ком.

Та "историјска сесија" гурнула је фјучерсе кафе у домен меме-акција, хартија од вриједности које постају виралне и експлозивно расту због дискусија на друштвеним мрежама, а не због стварних пословних резултата, саопштила је финансијска група СтонеX.

У саопштењу СтонеX се наводи да је агресивна куповина институционалних инвеститора и фондова који тргују на основу рачунара надвладала продају на велико из земаља произвођача кафе.

"Забринутост због временских прилика порасла је јер трговци очекују могуће поремећаје жетве због Ел Ниња, а залихе премијум арабике су веома мале", наводи СтонеX.

Међутим, аналитичари кажу да нема стварних климатских проблема који погађају усјеве у Бразилу и да је квалитет и даље примарна брига произвођача.

Бразил је највећи свјетски произвођач и извозник арабика кафе, док Вијетнам доминира у производњи робусте. Око 60 одсто укупних количина какаоа произведе се у Обали Слоноваче, 32 одсто и у Гани око 28 процената, преноси Б92

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Тагови :

расту цијене кафе

kakao

Бразил

извоз

напитак

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