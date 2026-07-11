Нагло скочиле цијене кафе и какаоа

Аутор:АТВ редакција
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Цијене кафа и какаоа на берзама су нагло скочиле јер су се инвеститори забринули да би климатски поремећаји изазвани Ел Нињом могли да угрозе приносе ове двије глобално тражене биљке широм Бразила и Западне Африке.
Фјучерси кафе скочили су у понедељак и до 18,5 одсто, достигавши 3,57 долара по фунти ( 0,4536 килограма) што је највећи дневни пораст цијене за ову робу од 2000. године, преноси портал Форбес.ком.
Та "историјска сесија" гурнула је фјучерсе кафе у домен меме-акција, хартија од вриједности које постају виралне и експлозивно расту због дискусија на друштвеним мрежама, а не због стварних пословних резултата, саопштила је финансијска група СтонеX.
У саопштењу СтонеX се наводи да је агресивна куповина институционалних инвеститора и фондова који тргују на основу рачунара надвладала продају на велико из земаља произвођача кафе.
"Забринутост због временских прилика порасла је јер трговци очекују могуће поремећаје жетве због Ел Ниња, а залихе премијум арабике су веома мале", наводи СтонеX.
Међутим, аналитичари кажу да нема стварних климатских проблема који погађају усјеве у Бразилу и да је квалитет и даље примарна брига произвођача.
Бразил је највећи свјетски произвођач и извозник арабика кафе, док Вијетнам доминира у производњи робусте. Око 60 одсто укупних количина какаоа произведе се у Обали Слоноваче, 32 одсто и у Гани око 28 процената, преноси Б92
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