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Поплаве у Бангладешу однијеле најмање 44 живота

Аутор:

АТВ редакција
11.07.2026 17:24

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Превод на српски (ијекавица): **Спасиоци раде на мјесту клизишта у избјегличком кампу Рохиња у Кокс Базару, у Бангладешу, у сриједу, 8. јула 2026. године.**
Фото: Tanjug/AP Photo/Shamimul Islam Faisal

Поплаве и клизишта, изазвани вишедневним обилним монсунским кишама, усмртили су најмање 44 људи на југоистоку Бангладеша, док их је више од милион одсјечено.

Министарство за управљање катастрофама саопштило је да су поплаве у седам округа – Чатограму, Кокс Базару, Бандарбану, Рангаматију, Каграчарију, Маулвибазару и Хабигању, озбиљно пореметиле свакодневни живот, изоловале хиљаде породица и одсјекле 267.918 домаћинстава.

Нестанци електричне енергије, оштећени путеви и прекинуте комуникације успорили су акције спасавања и достављања помоћи.

Многи становници данима нису могли да припремају храну јер су им куће поплављене, док се други боре са посљедицама након што су дебели слојеви блата прекрили путеве, куће и остале објекте.

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Припадници војске и морнарице чамцима допремају храну, воду за пиће, лијекове и друге основне потрепштине изолованим заједницама, док власти интензивирају хуманитарне активности.

Обилне падавине су почетком седмице изазвале и клизишта у камповима за избјеглице Рохиња у Кокс Базару, при чему је погинуло 16 избјеглица, већином жене и дјеца.

Бангладеш је једна од земаља најизложенијих природним катастрофама у свијету, а сезонске монсунске кише редовно изазивају поплаве, ерозију ријечних обала и клизишта, преноси Срна

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