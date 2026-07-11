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Европа разматра услове наплате проласка кроз Ормуски мореуз

Аутор:

АТВ редакција
11.07.2026 16:12

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Ормуски мореуз
Фото: Tanjug/Amirhosein Khorgooi/ISNA via AP

Европске земље разматрају услове под којима би Техеран могао да наплаћује навигационе таксе у Ормуском мореузу, пише британски лист "Гардијан".

Исти извор наводи да би Иран могао да наплаћује таксе под условом да оне не буду обавезне и да имају подршку агенције УН задужене за регулисање поморског саобраћаја.

Замјеник британског премијера Дејвид Лами изјавио је да би увођење обавезних такси било погубно, иако су системи плаћања за одређене навигационе услуге дозвољени у бројним природним пловним путевима, укључујући Малачки мореуз и Ламанш.

Амерички званичници оштро се противе успостављању система наплате пролаза и затражили су од Ирана да гарантује да је Ормуски мореуз отворен за пловидбу и да бродови који пролазе неће бити нападнути.

Предсједник САД Доналд Трамп поновио је јуче да привремени споразум о прекиду ватре сматра окончаним, али је додао да ће Сједињене Државе наставити преговоре ради постизања трајног окончања рата, преноси Срна

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Тагови :

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Америка

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Ормуски мореуз

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