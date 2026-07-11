"Укинути одлуке високих представника правним актом"

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник СНСД-а Милорад Додик изјавио је да би БиХ могла да опстане када би све одлуке високих представника биле укинуте правним актом.
"Тада би се у БиХ могло нешто постићи дијалогом", рекао је Додик у интервјуу за РИА Новости.
Он је истакао да је БиХ не треба никакав странац који би имао апсолутну власт.
"Парламенти и устави широм свијета борили су се против апсолутизма и монархија, али у нашој земљи су 30 година покушавали да поново успоставе неку врсту модерног `цара-краља` који се понашао као бик у продавници порцелана и стварао проблеме у унутрашњим пословима", рекао је Додик.
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Он је нагласио да Република Српска жели да високи представници нестану из БиХ јер већ 30 година стварају проблеме, те да је охрабрујуће да представници америчке администрације изјашњавају о потреби укидања ОХР-а и да домаћи политичари у БиХ сами доносе одлуке.
"Ово може бити охрабрујуће, с обзиром на то да се став САД донекле разликује од руског по питању временског оквира, јер они желе да затворе ОХР за једну до три године, док Русија и Српска желе да се то деси одмах", рекао је Додик.
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Указао је да Република Српска и Русија дијеле исти став - нису прихватиле Кристијан Шмит јер га УН нису одобриле, нити његов рад.
Додик је оцијенио да је у одлуци Управног одбора Савјета за спровођење мира да именује Луиса Кришока за вршиоца дужности високог представника видљива уобичајена ароганција Запада, јер Дејтонски споразум није предвидио такву функцију.
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"Иако је неко раније тако називан, споразум то не предвиђа. С друге стране, јасно је да Американци имају један приступ, а Европљани потпуно другачији, због чега је настала чудна ситуација и појавила се нека врста `вршиоца дужности`", рекао је Додик.
Он је истакао да је такође потребно укинути такозвана бонска овлашћења високог представника.
"Од самог почетка, ово је била злоупотреба овлашћења. Оно што није оправдано законом не може имати правне посљедице", рекао је Додик.
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