Двоје повријеђених у судару код Дрињаче

Аутор:АТВ редакција
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Двије особе повријеђене су на магистралном путу Зворник-Милићи у близини Дрињаче, речено је данас Срни у зворничкој Полицијској управи.
У саобраћајној незгоди учествовала су два аутомобила.
Повријеђени су превезени у болницу у Зворнику.
У току је увиђај.
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