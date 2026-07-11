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Двоје повријеђених у судару код Дрињаче

Аутор:

АТВ редакција
11.07.2026 17:20

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Двоје повријеђених у судару код Дрињаче
Фото: ATV

Двије особе повријеђене су на магистралном путу Зворник-Милићи у близини Дрињаче, речено је данас Срни у зворничкој Полицијској управи.

У саобраћајној незгоди учествовала су два аутомобила.

Повријеђени су превезени у болницу у Зворнику.

У току је увиђај.

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Тагови :

Ауто-пут

Саобраћајна несрећа

двоје повријеђених

ПУ Зворник

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