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Додик: Важно је да се истина о страдању Срба прикаже свијету

Аутор:

АТВ редакција
11.07.2026 16:09

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Додик: Важно је да се истина о страдању Срба прикаже свијету
Фото: Memorijalni centar Republike Srpske

Важно је да се истина о страдању Срба прикаже свијету на институционални начин и са тим треба наставити, рекао је предсједник СНСД-а Милорад Додик.

Он је похвалио Меморијални центар Републике Српске који је покренуо међународну кампању о српском страдању од Другог свјетског рата до НАТО агресије на СР Југославију.

"Са тим треба наставити и то треба приказати у сваком мјесту страдања и на крају кумулативно у неком збирном приказу", рекао је Додик.

Кампања Меморијалног центра о страдању српског народа

Подсјетио је да прије неколико седмица током посјете Сједињеним Државама разговарао о важним људима који су му пренијели да не знају много о српском страдању.

"Пошто смо имали прилику да им објаснимо, онда су нам рекли: `како нисте `полудјели` од свих тих притисака који се врше према вама` и `како је могуће да се за то не зна`. Ето, сада ме радује овај допринос Меморијалног центра да се то презентује на прави начин", рекао је Додик.

Он је истакао да ово треба да постане стандард и да се институционално и одговорно приказује.

"Не треба нама никакво уљепшавање, као што је муслиманима потребна лаж коју су промовисали пропагандисти да су у прошлом рату Срби убили 300.0000 муслимана", рекао је Додик.

Међутим, каже Додик, када прође сатанизација и када је утврђено да је то била лаж, нема промјена и нико нам неће рећи ни извини, већ ће се наставити и даље да се сатанизује српски народ.

"Зато је важно да се то прикаже на институционални начин", закључио је Додик у изјави коју је Меморијални центра доставио медијима.

Подсјећамо, по први пут у историји у Сједињеним Америчким Државама, прича о страдању српског народа представља се кроз велику међународну мултимедијалну кампању у самом срцу Њујорка.

Меморијални центар Републике Српске представља међународној јавности кампању „Learn About Serbian Suffering – Упознајте српско страдање“, у оквиру које се 10. и 11. јула одржава покретна мултимедијална изложба са документованим чињеницама о вјековном страдању српског народа.

Кампања Упознајте српско страдање

Република Српска

У Њујорку започела свјетска кампања Меморијалног центра о страдању српског народа

Покретна изложба 10. и 11. јула саобраћа улицама Менхетна, једног од најпрепознатљивијих и најпрометнијих урбаних центара свијета, чија дневна популација, заједно са становницима, запосленима, туристима и посјетиоцима, достиже готово четири милиона људи. Садржаји кампање приказују се на најпознатијим локацијама Њујорка, укључујући простор испред сједишта Уједињених нација, као и бројне друге локације које представљају симболе глобалне дипломатије, медија и савременог урбаног живота.

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Милорад Додик

Меморијални центар Српске

Изложба Упознајте српско страдање

страдање Срба

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