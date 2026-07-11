У Њујорку започела свјетска кампања Меморијалног центра о страдању српског народа

Аутор:АТВ редакција
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По први пут у историји у Сједињеним Америчким Државама, прича о страдању српског народа представља се кроз велику међународну мултимедијалну кампању у самом срцу Њујорка.
Меморијални центар Републике Српске представља међународној јавности кампању „Learn About Serbian Suffering – Упознајте српско страдање“, у оквиру које се 10. и 11. јула одржава покретна мултимедијална изложба са документованим чињеницама о вјековном страдању српског народа.
Покретна изложба 10. и 11. јула саобраћа улицама Менхетна, једног од најпрепознатљивијих и најпрометнијих урбаних центара свијета, чија дневна популација, заједно са становницима, запосленима, туристима и посјетиоцима, достиже готово четири милиона људи. Садржаји кампање приказују се на најпознатијим локацијама Њујорка, укључујући простор испред сједишта Уједињених нација, као и бројне друге локације које представљају симболе глобалне дипломатије, медија и савременог урбаног живота.
На дигиталним екранима приказују се документарна грађа, архивске фотографије и историјске чињенице, праћени QR кодом који посјетиоце води на званичну интернет страницу Меморијалног центра Републике Српске, посебно припремљену за међународну публику.
Свијет познаје Николу Теслу, Михајла Пупина, Милутина Миланковића, Новака Ђоковића и Николу Јокића. Али, да ли довољно познаје страдање народа којем припадају?
Посјетиоци имају прилику да се упознају са чињеницама о Геноциду над Србима у Независној Држави Хрватској (1941–1945), страдању више од милион Срба током Другог свјетског рата, систему концентрационих логора, укључујући и чињеницу да је Независна Држава Хрватска била једина држава у окупираној Европи која је основала специјализоване концентрационе логоре за дјецу.
Представљају се и документоване чињенице о страдању више од 30.000 Срба током рата у Босни и Херцеговини, страдању Срба у Средњем Подрињу и Бирчу, прогону више од 250.000 Срба из Хрватске, страдању Срба на Косову и Метохији, логорима, масовним гробницама, несталим лицима, учешћу страних муџахедина у рату у Босни и Херцеговини, као и НАТО бомбардовању Савезне Републике Југославије 1999. године.
Посебан сегмент кампање посвећен је страдању српске дјеце, са циљем да се кроз судбине најмлађих покаже људска димензија трагедија које су обиљежиле српски народ.
Директор Меморијалног центра Републике Српске Денис Бојић истиче да ова кампања представља најзначајнији међународни искорак Меморијалног центра Републике Српске од његовог оснивања.
„Свијет познаје велика имена српског народа и њихов допринос науци, култури и спорту. Наш циљ је да међународној јавности представимо и онај дио наше историје који је недовољно познат , страдање српског народа.
Дошли смо да документованим чињеницама, историјским изворима и свједочанствима дамо глас српским жртвама. Вјерујемо да свака жртва, без обзира на националност, заслужује истину, достојанство и памћење.
Мисија Меморијалног центра Републике Српске посвећена је томе да културу памћења изведе из локалних оквира и учини је дијелом свјетског дијалога о страдању цивила, људским правима и очувању историјског памћења. Зато покрећемо свјетску кампању „Learn About Serbian Suffering“ са намјером да документоване чињенице о страдању српског народа постану доступне међународној јавности. Уз подршку институција Републике Српске и српске дијаспоре широм свијета наставићемо да развијамо ову иницијативу и представљамо је у другим свјетским центрима“, поручио је Бојић.
Бојић се уједно захвалио Влади Републике Српске, Министарству за европске интеграције и међународну сарадњу Републике Српске, Представништву Републике Српске у Сједињеним Америчким Државама, представницима српске дијаспоре, као и господину Александру Саши Јовичићу, који су пружили значајну подршку реализацији ове међународне кампање.
Кампања означава и прво представљање дигиталне базе свједочанстава и архивске грађе Меморијалног центра Републике Српске међународној јавности. Након промоције у мају ове године, база се по први пут представља свијету као јединствен извор документованих чињеница и аутентичних свједочанстава о страдању српског народа.
Кампања је симболично покренута у јулу, мјесецу сјећања на страдање Срба у Средњем Подрињу и Бирчу, као знак поштовања према хиљадама српских жртава рата у Републици Српској и Босни и Херцеговини.
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