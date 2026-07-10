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Палата Српске освијетљена у част 170 година од рођења Николе Тесле

Аутор:

АТВ редакција
10.07.2026 21:28

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Палата предсједника Никола Тесла
Фото: ATV

Палата Републике Српске вечерас је освијетљена ликом Николе Тесле поводом обиљежавања 170 година од рођења великог српског научника и проналазача.

Удружење иноватора Бањалука већ више од три деценије сваког 10. јула обиљежава овај датум.

Никола Тесла

Друштво

170 година од рођења Николе Тесле

Кроз макете, изложбе и поставке настоје да младима приближе живот и дјело једног од највећих свјетских умова, а вечерас је и Палата освијетљења њему у част.

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Тагови :

Никола Тесла

Палата Републике Српске

Бањалука

Годишњица

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