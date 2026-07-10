Палата Српске освијетљена у част 170 година од рођења Николе Тесле

Аутор:АТВ редакција
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Палата Републике Српске вечерас је освијетљена ликом Николе Тесле поводом обиљежавања 170 година од рођења великог српског научника и проналазача.
Удружење иноватора Бањалука већ више од три деценије сваког 10. јула обиљежава овај датум.
Друштво
170 година од рођења Николе Тесле
Кроз макете, изложбе и поставке настоје да младима приближе живот и дјело једног од највећих свјетских умова, а вечерас је и Палата освијетљења њему у част.
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