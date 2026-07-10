Како је Халанд од своје фризуре направио бизнис: Гумице за косу "плануле" чим су стигле у продају

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Ерлинг Халанд привлачи пажњу на Свјетском првенству не само својим талентом за ногомет него и препознатљивом фризуром, коју је претворио у успјешан пословни производ.
Норвешка је изборила четвртфинале након побједе над Бразилом 2:1 у осмини финала, а 11. јула игра против Енглеске. Уз Халандове голове и наступе, велику пажњу публике привукао је његов препознатљиви реп.
Нападач је то претворио у конкретан пословни потез. Још 2024. купио је мањински удио у норвешкој компанији Бон Деп, власнику бренда Кнеки, чије гумице за косу користи годинама јер могу издржати свих 90 минута игре без повлачења и пуцања.
Неколико седмица прије турнира, у јуну је представљено ограничено издање Халанд Едитион. Пакет садржи осам гумица у бојама инспирисаним његовим дресовима, а свака има посебну Халанд перлицу.
Производ је распродан одмах по пуштању у продају, промет на интернет страници порастао је за 70 посто, а бренд је добио више од 10.000 нових пратилаца на друштвеним мрежама док је Халанд настављао забијати голове с упадљивом црвеном гумицом која се уклапала уз дрес Норвешке, пише Кликс
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
23
05
22
58
22
47
22
33
22
24
Тренутно на програму