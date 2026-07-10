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Како је Халанд од своје фризуре направио бизнис: Гумице за косу "плануле" чим су стигле у продају

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АТВ редакција
10.07.2026 22:15

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Норвешки Ерлинг Халанд (9) слави постизање другог гола свог тима током утакмице осмине финала Светског првенства у фудбалу између Бразила и Норвешке у Ист Радерфорду, Њу Џерзи, близу Њујорка, у недељу, 5. јула 2026. године.
Фото: Tanjug/AP Photo/Frank Franklin II

Ерлинг Халанд привлачи пажњу на Свјетском првенству не само својим талентом за ногомет него и препознатљивом фризуром, коју је претворио у успјешан пословни производ.

Норвешка је изборила четвртфинале након побједе над Бразилом 2:1 у осмини финала, а 11. јула игра против Енглеске. Уз Халандове голове и наступе, велику пажњу публике привукао је његов препознатљиви реп.

Нападач је то претворио у конкретан пословни потез. Још 2024. купио је мањински удио у норвешкој компанији Бон Деп, власнику бренда Кнеки, чије гумице за косу користи годинама јер могу издржати свих 90 минута игре без повлачења и пуцања.

Неколико седмица прије турнира, у јуну је представљено ограничено издање Халанд Едитион. Пакет садржи осам гумица у бојама инспирисаним његовим дресовима, а свака има посебну Халанд перлицу.

Производ је распродан одмах по пуштању у продају, промет на интернет страници порастао је за 70 посто, а бренд је добио више од 10.000 нових пратилаца на друштвеним мрежама док је Халанд настављао забијати голове с упадљивом црвеном гумицом која се уклапала уз дрес Норвешке, пише Кликс

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Тагови :

Ерлинг Халанд

гумице за косу

фудбалер

Коса

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