Немања Матић пред шокантим трансфером: Хоће га један од највећих клубова

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Немања Матић, бивши репрезентативац Србије, слободан је агент и Јувентус разматра његов трансфер у 38. години као искусно рјешење за ротацију.
Бивши репрезентативац Србије Немања Матић напустио је овог љета Сасуоло након јако добре сезоне. Није успио да постигне договор око новог уговора тако да је тренутно слободан агент, а оно што је посебно интересантно је да се за њега распитује један од највећих свјетских клубова - Јувентус.
Према информацијама из Италије, "старој дами" уопште не сметају године Немање Матића, тако да је и те како могуће да ће овог љета обући дрес Јувентуса.
Матић је понуђен Јувентусу као "искусно и финансијски приступачно рјешење", наравно не гледају га као првотимца, него играча за ротацију, али без обзира на све у 38. години тешко да је очекивао повратак на тај фудбалски ниво. Матићев агент Владо Лемић разговарао је на ову тему са челницима Јувентуса, прије свега о доласку аргентинског голмана Емилијана Мартинеза из Астон Виле, кад је искрснула и "тема Матић".
Прошле сезоне за Јувентус играли су Филип Костић и Душан Влаховић, али су њихови уговори истекли и неће бити продужени.
БиХ
Савјет министара: Без проглашења 11. јула даном жалости у БиХ
Јувентусу се допала ова идеја, преостају разговори са Лучаном Спалетијем и осталим челницима клуба, када ће бити одлучено да ли је Матић у овом тренутку довољно добро рјешење. Уосталом, одлука је и на Матићу, пошто има још неколико понуда.
Немања Матић је иначе почео у млађим категоријама Звезде и Партизана, гдје је био отписан, па је преко Јединства са Уба и Колубаре стигао до Словачке - у редове Кошица. Пажњу је привукао када је отишао у Челси давне 2009. године, гдје се вратио за 25 милиона евра - послије епизода у Витесеу и Бенфици. Играо је потом за Манчестер јунајтед, Рому, Рен и Лион, односно Сасуоло прошле сезоне, преноси Мондо.рс.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
БиХ
1 ч0
Бања Лука
1 ч0
Друштво
1 ч0
Бања Лука
1 ч5
Најновије
14
16
14
15
14
11
14
04
14
02
Тренутно на програму