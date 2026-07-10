Минић и Стевановић на градилишту ауто-путева код Бијељине

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић и министар саобраћаја и веза Зоран Стевановић посјетили су градилиште ауто-пута Бијељина - Брчко у Великој Обарској, одакле иду на градилиште на петљу Бродац на дионици ауто-пута Бијељина-Рача.
Изградња дионице према Брчком, дуге 17 километара, почела је у јуну чиме је настављен један од стратешких инфраструктурних пројеката у Републици Српској и БиХ.
Уговор о изградњи ове дионице потписан је крајем прошле године са компанијом "Чајна оверсиз енџениринг груп", а вриједност пројекта износи 274 милиона КМ без ПДВ-а.
Дионица ауто-пута Бијељина-Брчко је дио будуће саобраћајне везе која би требало да повеже Београд, Бијељину, Брчко, Бањалуку и Сарајево.
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Минић и Стевановић ће посјетити и градилишту Бијељина-Рача, за који је Влада Србије донирала 10 милиона евра, као суфунансирање пројекта изградње ове дионице ауто-пута.
Одлука Србије да обезбиједи 10 милиона евра за наставак изградње ауто-пута Бијељина-Рача потврда је снажног партнерства и оприједељености за реализацију пројеката од заједничког интереса, речено је Срни у Министарству финансија Републике Српске.
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