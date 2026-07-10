Изгубили сте саобраћајну дозволу на одмору: Можете ли се ипак вратити у БиХ?

Аутор:АТВ редакција
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Губитак саобраћајне дозволе током одмора није само административна неугодност. Без оригиналног документа возач може имати проблеме током полицијске контроле, на граници или при доказивању да је возило уредно регистровано.
Најважније је да се губитак одмах пријави полицији у мјесту у којем је документ нестао. Полиција ће издати потврду о пријави, коју треба сачувати до повратка и издавања новог документа.
Потврда о пријављеном губитку доказује да је документ нестао или украден, али не треба рачунати да она у свакој држави аутоматски замјењује оригиналну саобраћајну дозволу.
Правила Европске уније препоручују да возач током путовања у иностранству код себе има саобраћајну дозволу возила. Дио документа с подацима о возилу довољан је ако се дозвола састоји од два дијела.
Хрватски МУП такођер наводи да возач који учествује у саобраћају мора код себе имати саобраћајну дозволу и показати је на захтјев полицијског службеника.
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Због тога нико не може гарантовати да ће возач само с полицијском потврдом без проблема проћи све контроле и државне границе.
Полиција и граничне службе могу провјерити регистарске ознаке, власника и статус возила у евиденцијама. Ипак, успјешна провјера не значи да је вожња без саобраћајне дозволе дозвољена у свакој држави кроз коју се пролази.
Возач може бити додатно задржан, кажњен према прописима државе у којој је контролисан или упућен да не наставља пут док не осигура одговарајући документ.
Најсигурније рјешење јесте контактирати надлежни МУП у мјесту регистрације возила и провјерити може ли се издати дупликат те доставити возачу. Ако то није могуће, треба размотрити превоз возила приколицом или шлеп-службом.
МУП Кантона Сарајево наводи да се губитак саобраћајне дозволе мора одмах пријавити полицији у мјесту губитка, након чега се у мјесту пребивалишта тражи издавање дупликата. Полиција издаје потврду о губитку, а изгубљени документ се проглашава неважећим.
Возач би требао контактирати и осигуравајућу кућу или службу помоћи на цести, посебно ако се налази далеко од куће. Корисно је имати фотографију документа, број шасије, регистарску ознаку и доказ о осигурању, али фотографија није замјена за оригинал.
Повратак без саобраћајне дозволе, дакле, није сигуран нити унапријед загарантован. Полицијска потврда је важна, али коначна одлука зависи од прописа и поступања надлежних служби у свакој држави кроз коју возило пролази, преноси ГПМаљевац.
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