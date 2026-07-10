Жива данас у Српској иде до 34 степена

Аутор:АТВ редакција
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У Републици Српској данас се очекује топло и претежно сунчано вријеме, уз постепено наоблачење које ће се током дана премјештати од запада ка осталим предјелима земље.
Према подацима Републичког хидрометеоролошког завода, задржаће се углавном суво вријеме, док је локална и краткотрајна слаба киша могућа само на крајњем југозападу.
У вечерњим часовима у већини крајева услиједиће разведравање, осим на крајњем сјевероистоку гдје пролазна облачност може донијети слабу кишу или краткотрајни пљусак.
Дуваће слаб до умјерен вјетар, промјенљивог или сјеверног смјера. Максимална температура ваздуха кретаће се од 28 до 34 Целзијусова степена, док ће у вишим предјелима бити свјежије, са највишом температуром од 25 степени.
У највећем граду Српске данас ће преовладавати сунчано и топло вријеме. Током дана доћи ће до постепеног повећања облачности, али ће се задржати потпуно суво вријеме, док се увече очекује поновно разведравање. Дуваће слаб вјетар промјенљивог или сјеверног смјера, а максимална температура ваздуха износиће око 33 Целзијусова степена.
Јутро је у већини крајева Српске освануло ведро и сунчано, са локалном маглом дуж ријечних токова и по котлинама на истоку земље. У Херцеговини је забиљежена слаба до умјерена бура.
Званична мјерења у 7.00 часова показују сљедеће температурне вриједности по градовима и општинама:
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