Собарица Јана отворила врата собе, па затекла незамислив ужас

Аутор:АТВ редакција
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Љетна сезона у Хрватској је у пуном јеку, а на Јадран свакодневно пристижу хиљаде домаћих и страних туриста. Са њима стижу и бројни сезонски радници без којих је туризам данас незамислив, а међу најтраженијима су свакако собарице.
Овај посао је физички изузетно захтјеван, одвија се под великим притиском, а раднице се неријетко сусрећу са призорима које обични гости никада не виде.
Хрватица Јана, која током љета ради као собарица у Болу на Брачу заједно са својом пријатељицом, подијелила је искуство на свом Инстаграм профилу "janic_jana". Она је признала да су већ након само два радна дана остале потпуно изненађене и згрожене оним што су затекле у собама.
Јана је у свом видео-снимку отворено испричала са каквим се непријатностима суочава на самом почетку сезоне и позвала пратиоце да подијеле своја искуства:
"С пријатељицом радим сезону у Болу као собарица. Занима ме која су ваша најгора искуства. Ми радимо тек други дан, и свега и свачега смо се нагледале. Људи су буквално одвратни. Има и, хвала Богу, нормалних али има и баш одвратних", рекла је Јана.
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Њена објава је у кратком року привукла велики број коментара бивших и садашњих сезонских радника. Док су поједини корисници ситуацију окренули на шалу, већина је подијелила трауматична искуства која никада неће заборавити, уз поруку: "Ако те занима да ли ће бити боље – неће! И кад помислиш да си све видјела, вјеруј ми ниси, оно још горе тек долази".
Коментари испод објаве открили су тамну страну туристичке сезоне и потпуни изостанак културе и хигијене код појединих гостију:
Крв и мрави у апартману: Једна од радница која чисти апартмане испричала је да је за мање од 12 сати једна гошћа направила незамислив крш. На поду су је дочекали крвави улошци и разливени сок по којем се хоризонтално хододало, што је у кућу привукло милионе мрава.
Најбизарнији случај сезоне: Највише згражавања и реакција изазвала је исповијест кориснице Тамаре, која је описала призор из једне од соба. "Најгоре ми је било када су људски измет замотали у новински папир и оставили га у фрижидеру", написала је она.
Међу осталим гадостима које су сезонске раднице издвојиле као свакодневицу налазе се прљав доњи веш, остаци хране, повраћање по намјештају и зидовима, као и разбацани искоришћени кондоми, преноси Курир.
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