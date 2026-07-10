Фенг шуи се сели у прошлост: Сви су полудјели за фусуи методом за дом

Аутор:АТВ редакција
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Дом одавно није само мјесто за спавање и провођење слободног времена. Он представља уточиште од свакодневне ужурбаности, простор у којем желимо да се опустимо, обновимо енергију и осјећамо пријатно.
Управо због тога све више пажње привлаче филозофије уређења које наглашавају повезаност животног простора и унутрашњег мира. Након добро познатог фенг шуија, посљедњих година све више се говори о фусуију, јапанском приступу овој филозофији који подстиче склад без компликованих правила, побољшава продуктивност и чува ваш кућни буџет.
Када би вас неко питао шта је фусуи, најједноставнији одговор био би – кинески фенг шуи на јапански начин.
Иако се најчешће описује као јапанска верзија фенг шуија, ова филозофија има нешто другачији фокус. Умјесто прецизних правила о распореду намјештаја и симболима који привлаче позитивну, односно одбијају негативну енергију, фусуи се заснива на идеји да дом треба да буде једноставан, пријатан и максимално прилагођен људима који у њему живе. Другим ријечима, циљ није савршено уређен ентеријер из каталога, већ простор у којем ћете се осјећати спокојно и растерећено.
Да бисте убацили фусуи енергију у свој дом, нису вам потребне скупе инвестиције ни дизајнери ентеријера. Довољно је да испратите неколико једноставних корака:
Мање ствари доноси више мира: Један од основних принципа јесте ослобађање од вишка ствари. То не значи да треба да живите у потпуно празном стану, већ да сачувате само оно што користите или вам заиста причињава задовољство. Препуне полице и предмети који годинама скупљају прашину стварају подсвјесни осјећај нереда. Када уклоните вишак, простор постаје прегледнији, а свакодневни живот једноставнији.
Бирајте умирујуће нијансе: У оквиру ове филозофије предност имају неутралне и природне боје, попут беж, сиве, бијеле, маслинастозелене и топлих земљаних тонова. Оне стварају опуштенију атмосферу и мање оптерећују чула. Јарке боје су пожељне, али искључиво кроз детаље попут јастука, слика или декоративних елемената.
Природни материјали мијењају утисак: У фусуију се велики значај придаје уношењу природних елемената. Материјали попут дрвета, камена, керамике, лана, памука и бамбуса доприносе стварању топлијег амбијента. Неколико пажљиво одабраних детаља, попут собне биљке или ланених завјеса, сасвим је довољно. Подједнако важну улогу има и природна свјетлост, па ће отворени прозори и што више дневног освјетљења донијети осјећај свјежине.
Свака просторија има своју енергију: Ова метода подстиче да размишљамо о томе како се осјећамо у простору, а не само како он изгледа. Спаваћа соба треба да подстиче одмор, дневни боравак дружење, а радни кутак концентрацију. Ако нека просторија изазива напетост, често је довољно само да промијените распоред намјештаја, уклоните неколико предмета или унесете топлије освјетљење, преноси Курир.
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