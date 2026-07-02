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Грешке у облачењу које визуелно додају килограме: Ово требате избјегавати

Аутор:

АТВ редакција
02.07.2026 18:46

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Грешке у облачењу које визуелно додају килограме: Ово требате избјегавати
Фото: Pixabay

Многе жене које се боре са вишком килограма вјерују да ће широка одјећа у тамни бојама сакрити тај вишак, али стручњаци наводе да такав избор може имати супротан ефекат.

Колико пута сте отвориле ормар и без размишљања посегнуле за широком црном туником или врећастом хаљином, увјерене да ћете тако изгледати виткије? Ако јесте, нисте једине. Годинама слушамо да црна боја сужава, а широка гардероба прикрива вишак килограма. Међутим, савремена мода одавно је показала да то није правило.

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Преширока одјећа често постиже супротан ефекат

Једна од најчешћих грешака јесте ношење безобличних комада. Тунике, широке мајице и хаљине које потпуно скривају фигуру често додају волумен и чине силуету тежом него што заиста јесте. Много бољи избор су модели који њежно прате линију тијела, без стезања. Тако фигура добија облик, а изглед остаје елегантан и природан.

Вертикалне линије визуелно издужују фигуру

Детаљи попут раскопчаног сакоа, дугог кардигана, хаљине са В-изрезом или дуже огрлице стварају ефекат издужене силуете. Поглед се природно креће одозго надоле, због чега тијело дјелује складније и виткије.

Не заборавите да нагласите струк

Многе жене избјегавају каишеве мислећи да ће тако сакрити стомак, али истина је често баш супротна. Хаљина на преклоп, панталоне са високим струком или дискретно наглашен каиш могу потпуно промијенити пропорције и учинити фигуру женственијом.

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Материјал је важан као и крој

Веома танке и растегљиве тканине често истичу сваки дио тијела. С друге стране, квалитетан памук, лан, тексас или чвршћи материјали љепше падају, обликују силуету и остављају много елегантнији утисак.

Црна није једина боја која сужава

Иако је црна вјечни класик, није једини избор. Тамноплава, тамнозелена, бордо или браон имају сличан ефекат, а дјелују софистицираније и лицу дају топлији изглед.

Завршни детаљи праве велику разлику

Прави модел ципела може визуелно да продужи ноге, док пажљиво одабрана торба, минђуше или огрлица заокружују цијели стајлинг. Као и у моди уопште, и овдје важи правило да је мање често више.

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На крају, најважније је да не покушавате да сакријете своје тијело. Умјесто тога, бирајте комаде који вам пристају, у којима се осјећате удобно и самоувјерено, јер жена не изгледа најбоље када обуче најмањи конфекцијски број, већ када носи оно у чему се осјећа лијепо.

(Лепа и срећна)

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Тагови :

мода

мода љето 2026.

вишак килограма

Одјећа

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