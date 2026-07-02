Током великих врућина није довољно пити само воду: Шта тијелу недостаје када се знојимо?

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Приликом великих врућина више се знојимо, а тада организам не губи само течност, већ и електролите, међу којима су натријум, калијум, магнезијум и хлорид.
Ови минерали неопходни су за правилан рад мишића, нервног система и одржавање равнотеже течности у тијелу.
Бања Лука
Сутра у Бањалуци измјена режима саобраћаја
Због тога стручњаци упозоравају да обична вода није увијек довољна. Послије дужег боравка на сунцу, напорног тренинга или физичког рада на високим температурама, организму је потребно да надокнади и изгубљене електролите.
Препорука водећих здравствених стручњака јесте орални рехидратациони раствор, посебно формулисан напитак који садржи воду, натријум, калијум и малу количину глукозе. Таква комбинација омогућава да се течност и електролити брже апсорбују и ефикасније надокнаде.
Иако се најчешће користи код дехидрације изазване стомачним тегобама, овај раствор може бити веома користан и током великих врућина или након обилног знојења.
Кокосова вода такође може помоћи јер природно садржи калијум и магнезијум, али због мањег садржаја натријума није најбољи избор послије веома интензивног знојења, преноси Блиц.
Регион
Туристи у Хрватској неће моћи ноћу да купују алкохол?
Вода остаје најбољи напитак за свакодневну хидратацију, али након више сати проведених на сунцу или напорног физичког напора губитак електролита може изазвати главобољу, вртоглавицу, грчеве у мишићима, слабост, мучнину, убрзан рад срца и изражен умор.
У таквим ситуацијама напици са електролитима могу помоћи да се организам брже опорави. Спортски напици такође надокнађују електролите, али често садрже много шећера, па се препоручују углавном особама које интензивно вјежбају дуже од сат времена.
За већину људи који су неколико сати провели на врућини довољно је да уз воду поједу лаган оброк са мало соли, као и намирнице богате водом и минералима, попут лубенице, диње, краставца, парадајза, банана, цитруса и јогурта.
Савјети
Шта помаже када изгоримо од сунца?
Љекари упозоравају да не треба чекати осјећај жеђи јер је тада организам већ делимично дехидриран. Посебан опрез потребан је код старијих особа, дјеце, трудница и хроничних болесника.
Ако се, поред жеђи, јаве јака вртоглавица, конфузија, изразита слабост или престанак знојења упркос великој врућини, неопходно је што пре потражити љекарску помоћ, јер то могу бити знаци топлотног удара.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Здравље
18 ч0
Здравље
1 д0
Здравље
1 д0
Здравље
1 д0
Најновије
17
15
17
12
17
10
17
01
16
59
Тренутно на програму