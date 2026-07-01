Шта кажу стручњаци - да ли газирана вода хирира једнако добро као обична вода?

Аутор:АТВ редакција
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Током љета препорука стручњака је да се уноси што више течности како би организам остао хидриран. Најчешће препоруке су да се уноси највише воде, међутим честа дилема код многих јесте да ли газирана вода хидрира исто као и обична вода.
Због освежавајућег укуса многима је управо она омиљени избор, али постоје и бројне недоумице да ли мјехурићи могу да утичу на хидратацију, зубе или варење.
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Добра вијест је да стручњаци имају прилично јасан одговор: обична газирана вода може бити једнако ефикасан савезник у одржавању хидратације као и вода из чесме, под условом да не садржи додат шећер, велике количине натријума или друге додатке.
Одговор је - да.
Газирана вода настаје додавањем угљен-диоксида обичној води, али тај процес не умањује њену способност да надокнади течност коју организам губи током дана.
Довољан унос течности посебно је важан током високих температура, када појачано знојење повећава ризик од дехидратације. Недостатак течности може довести до умора, главобоље, проблема са концентрацијом, затвора, прегријавања организма и већег оптерећења бубрега.
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Многим људима газирана вода чак олакшава да попију препоручену количину течности јер им њен освјежавајући укус више прија од обичне воде.
Како наводи Америчко удружење за срце, газирана вода може бити добар начин да повећате дневни унос течности.
Ипак, стручњаци савјетују да увијек прочитате декларацију производа, јер поједине газиране воде садрже:
Најбољи избор је обична газирана вода без додатака.
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Ако више волите газирану воду него обичну, нема разлога да је избјегавате. Напротив, она може помоћи да лакше унесете довољно течности током дана.
Најважније је да бирате обичну газирану воду без додатог шећера, арома и великих количина натријума, као и да редовно пијете довољно течности, посебно током љетних врућина.
На крају, стручњаци истичу да је најбоља вода она коју ћете заиста пити - било да је газирана или негазирана.
(Она)
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