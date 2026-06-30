Успјешна метода лијечења карцинома коже у Словенији: Тумор уклоњен у 99.6 одсто случајева

Аутор:АТВ редакција
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Мохсова микрографска хирургија је нова метода лијечења рака коже, која је ове године уведена у Универзитетском клиничком центру у Љубљани. У тој установи наводе да има стопу успјешности од 99,6 одсто. Тиме је Словенија постала шеста европска земља која примјењује ову процедуру.
Начелница Дерматовенеролошке клинике УКЦ Љубљана Тања Планиншек Ручигај изјавила је да се током захвата уклоњено ткиво одмах боји и анализира у хистолошкој лабораторији како би се утврдило да ли су ивице тумора и даље позитивне, преноси СТА.
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Тек када су све ивице негативне, односно без туморских ћелија, рана се затвара, чиме се избјегава потреба за вишеструким интервенцијама, а смањује се и ризик од ширења болести.
Планиншек Ручигај истакла је да метода, која се у Сједињеним Америчким Државама примјењује већ неколико деценија, омогућава потпуно уклањање тумора коже у 99,6 одсто случајева.
Додала је да је метода посебно погодна за карциноме који се налазе на прелазу коже и слузокоже, те да се цијели поступак завршава у року од неколико часова, док пацијент резултате добија током саме анализе.
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Метода ће се користити првенствено за регије од функционалног и естетског значаја, попут главе и екстремитета, а вријеме чекања на захват знатно је краће него код стандардних процедура и износи око мјесец дана, у поређењу са шест и више мјесеци.
Мохсова микрографска хирургија први пут је примијењена у Љубљани прије три године, када је оперисано шест пацијената. Прошле године овом методом оперисано је 37 пацијената, а данас је у болници обиљежена 70. операција.
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