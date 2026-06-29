Препорука грађанима да појачају унос воде, а смање кофеинске напитке и алкохол

Аутор:АТВ редакција
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Институт за јавно здравство Републике Српске издао је низ препорука грађанима како би лакше поднијели изразито високе температуре.
Начелник Службе за хигијену у Институту за јавно здравство Весна Рудић Грујић рекла је Срни да је потребно расхладити тијело и пити довољно течности истичући да организму највише помаже вода за пиће.
"Препорука је да се смањи унос кофеинских напитака и алкохолних пића јер дјелују као диуретици, односно условљавају додатни губитак воде. Особама старијим од 65 година савјетује се да често пију течност без обзира на то да ли су жедне, јер организам старих људи има смањене резерве воде због смањеног осјећаја жеђи", каже Грујићева.
Она препоручује да се једе умјерено и да исхрана треба да буде прилагођена временским условима, односно базирана на уносу дјелимично обрађених житарица - различите пахуљице од житарица, хљеб од интегралних житарица, цијелог зрна или других производа од интегралних житарица који су припремљени без доданих шећера и масти, а долази у обзир и барени кромпир или рижа.
Препоручује се и узимање доста поврћа и воћа, рибе, бијелог меса перади и ферментисаних млијечних производа - јогурта, киселог млијека или комбиновати ферментисане млијечне производе и поврће и воће.
Треба избјегавати јако слатку храну, затим масну и јако зачињену храну, сухомеснате производе и брзу храну.
Грујићева је навела и да усвајање једноставних мјера предострожности, значајно смањује ризик од штетног дјеловања УВ зрачења, истичући да се мјере заштите од сунца не смију користити за продужено излагање сунцу.
"Неопходно је и смањити интензитет физичке активности или скраћење времена изложености дејству повишене амбијенталне температуре", закључила је она.
У Републици Српској се данас и сутра очекује врхунац топлотног таласа уз јаке врућине, док се његов завршетак очекује у четвртак, 2. јула, уз пад температуре за око петнаестак степени, преноси Срна.
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