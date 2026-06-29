Ватра се приближава кућама у Поповом пољу

Аутор:Теодора Бјелогрлић
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Ватрена стихија приближила се кућама у селу Доњи Грмљани у Поповом пољу, гдје припадници Територијалне ватрогасно-спасилачке јединице Требиње улажу надљудске напоре како би одбранили објекте и спријечили даље ширење пожара.
Командир Територијалне ватрогасно-спасилачке јединице Дејан Кашиковић каже да ватрогасци даноноћно дјелују на терену упркос изузетно тешким условима, штитећи животе и имовину становништва.
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„Нема мјеста паници. Грађани могу имати пуно повјерење у одговорност, стручност и професионализам припадника Територијалне ватрогасно-спасилачке јединице. Борба траје и нећемо одустати док опасност не буде отклоњена“, каже Кашиковић.
Он је истакао да је поносан на припаднике јединице који, како каже, храбро и сложно бране сваку кућу, свако село и сваког човјека.
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