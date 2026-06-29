Logo

Појачана фреквенција возила на граничним прелазима

Аутор:

АТВ редакција
29.06.2026 07:56

Коментари:

0
Гранични прелаз Градина
Фото: AMSRS

Саобраћај се у Републици Српској и Федерацији БиХ /ФБиХ/ одвија несметано, уз појачану фреквенцију возила на излазу из БиХ на граничним прелазима Изачић, Велика Кладуша, Костајница и Градишка-Горњи Варош.

На осталим граничним прелазима задржавања путничких возила нису дужа од 30 минута, саопштио је Ауто-мото савез /АМС/ Републике Српске.

Због високих дневних температура, возачима се савјетује да дужа путовања пажљиво планирају и да више пута праве паузе током путовања.

Из АМС-а савјетују и опрезну вожњу, стрпљење и поштовање саобраћајних прописа.

Измјене у саобраћају су на подручју Бијељине због изградње ауто-пута Рача-Бијељина. Постављена је привремена саобраћајна сигнализација и њено поштовање је обавезно. Предвиђено је да овакав режим саобраћаја траје до краја године.

Измјене у одвијању саобраћаја су и на мгистралном путу Бијељина-Зворник у Патковачи због изградње тротоара, аутобуског стајалишта и приступних рампи у зони основне школе.

На магистралном путу од Вишеграда до Бродара, у мјесту Незуци, долазиће до обуставе саобраћаја у трајању од 15 минута од 7.00 до 15.00 часова

У току су радови на обнови магистралног пута, познатог као "брза цеста" Клашнице-Бањалука, гдје долази до застоја због дугих колона возила, па из АМС-а апелују да возачи буду стрпљиви.

На магистралном путу Добро Поље-Миљевина, саобраћај се за возила до три и по тоне одвија наизмјенично једном коловозном траком, док је за возила преко три и по тоне саобраћај и даље обустављен, и преусмјерава се на алтернативне правце.

Измјена саобраћаја је на магистралном путу Црквина-Модрича због изградње ауто-пута, а на дионици Вршани-Бијељина због проширења моста.

На улазу у Бијељину из правца Брчког у току је реконструкција и доградња моста преко Мајевичког канала због чега је измијењен режим у одвијању саобраћаја.

Сва возила укупне масе до три и по тоне биће усмјерена на привремену обилазницу у непосредној близини градилишта, док ће се возила укупне масе изнад три и по тоне усмјеравати преко регионалног пута кроз насеље Велика Обарска.

Настављени су радови на магистралном путу Србац-Дервента, због чега ће до краја године бити измијењен режим у одвијању саобраћаја. Потпуна обустава саобраћаја на овој дионици дугој 41,4 километра планирана је до 30. јуна.

За вријеме обуставе, возила ће се преусмјеравати на алтернативни правац Србац-Прњавор-Дервента. Забрана не важи за возила локалног становништва, као и за возила хитних служби.

Усљед оштећења моста на магистралном путу Саставци-Устипрача саобраћај се одвија једном саобраћајном траком. Саобраћај регулише привремено постављена саобраћајна сигнализација, а брзина кретања возила ограничена је на 30 километара на час. На мосту се забрањује саобраћај за возила чија дозвољена маса прелази 30 тона.

Због радова, измјене у саобраћају су на путним правцима Брод на Дрини /Фоча/-Хум /Шћепан Поље/ и Рача-Бијељина у рејону Балатуна и Трњака, гдје се вози успорено са привременим прекидима у трајању од 10 минута.

На магистралном путу Челинац-Котор Варош, на дионици регионалног пута Челинац-Укрина и на регионалном путу Укрина-Клупе, због радова, измијењен је режим у одвијању саобраћаја све до краја године.

Измјене у саобраћају су и на ауто-путу Бањалука-Градишка и Бањалука-Добој због уређења раздјелног појаса за период 2025. и 2026. године, као и на мјестима изградње ауто-пута коридор Пет це код Добоја.

На регионалном путу Руданка-Станари, преко превоја Љескове воде саобраћај се за путничка возила одвија успорено, а теретна се преусмјеравају на алтернативни правац преко Јелаха.

На каменолому Хан Дервента, на магистралном путу Лапишница-Љубогошта, свакодневно и суботом долази до повремене обуставе саобраћаја између 12.00 и 16.00, због бушачко минерских радова.

Једном траком због активираних клизишта вози се и регионалним путем Укрина-Горња Вијака.

У ФБиХ је због санације коловоза затворена дионица ауто-пута Какањ-Лашва у дужини од три километра, а возила се усмјеравају двосмјерно-супротном страном ауто-пута.

На дионицама ауто-пута Сарајево сјевер-Подлугови, Сарајево запад-Лепеница и Бијача-Почитељ /преко моста Херцеговина/, због актуелних радова, саобраћај је преусмјерен у претицајну траку.

На магистралним путевима Тузла-Бијељина и Јабланица-Блидиње дозвољен је саобраћај за возила до три и по тоне, а забрана се и даље односи на возила изнад три и по тоне.

На магистралном путу према граничном прелазу Изачић-Бихаћ изводе се радови на реконструкцији моста преко потока Мрижница. Возила се преусмјеравају на привремену обилазиницу у непосредној близини радова.

У току су радови на замјени дилатације на Рибићком мосту, на магистралном путу Коњиц-Јабланица, због чега се вози једном траком, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

ГП Градина

Стање на граничним прелазима

стање на путевима

Ауто-мото савез Републике Српске

Република Српска

ФБиХ

Коментари (0)

Више из рубрике

МУП Републике Српске, полиција, грб

Друштво

Крај чекања и редова: Од данас креће нови електронски систем МУП-а Српске

3 ч

0
Црква

Друштво

Данас је Свети Тихон чудотворац: Многа чуда је за живота чинио, волио да помаже сиромашнима

4 ч

0
Хороскоп

Друштво

Дневни хороскоп за 29. јун

4 ч

0
ОЦ Јахорина

Друштво

Огласио се ОЦ Јахорина: Демантовали наводе

4 ч

0

  • Најновије

11

22

Почео састанак о обиљежавању 34 године од страдања Срба у средњем Подрињу и Бирчу

11

20

Мајка и њен 18 дана стар син извучени из рушевина: "То ме је мотивисало да останем будна"

11

17

Мора вратити новац студентима: Денис Прцић осуђен на три године затвора

11

15

Лидл стиже на још једну локацију у БиХ

11

07

„Радије ћу овдје погинути него да бјежим“ - свједочанство Жељка Лазића

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима