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Данас је Свети Тихон чудотворац: Многа чуда је за живота чинио, волио да помаже сиромашнима

Аутор:

АТВ редакција
29.06.2026 07:13

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Црква
Фото: pexels/Ninoslav Zivkovic

Српска православна црква и вјеници данас славе Светог Тихона Чудотворца.

Свети Тихон био је епископ аматунтски. По смрти блаженог Мемнонија Тихон је био изабран једногласно за епископа, а посвећен славним Епифанијем, на епархију Аматунтску. Чистота живота његовог и ревност к православљу препоручивале су га за овај чин.

У то вријеме још је било незнабожаца на острву Кипру. И свети Тихон преузео је на себе да с апостолском ревношћу обраћа невјерне у вјерне. И имао је он у томе великог успјеха. Послије дугог труда у винограду Господњем преселио се у блажену вјечност, око 425. године.

Чудотворцем је назван због многих чудеса која је за живота учинио. Отац му је био хлебар. Кад год би га отац оставио у дућану, он би раздавао хлеб сиромасима бесплатно. Једном га је укорио отац због тога, а он се помолио Богу, и житница њихова напунила се жита тако да су с муком врата отворили. Други пут је, опет, посадио суво шибље од лозе, и лоза је озеленела и у своје вријеме плод донијела.

Тропар (глас 1):

Као пустињски житељ и у телу Анђео и чудотворац, показао си се богоносни оче наш Тихоне. Постом, бдењем и молитвама, небеске дарове си примио, исцељујући болести оних који ти са вјером долазе. Слава Ономе који ти је дао снагу, који те је прославио и који кроз тебе дарује свима исцјељење.

(телеграф)

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