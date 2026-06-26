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Ову ствар никако не радите на сутрашњи празник: Народ вјерује да може донијети несрећу

Аутор:

АТВ редакција
26.06.2026 21:22

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Црква
Фото: pexels/Aleksandar Andreev

Српска православна црква и њени вјерници 27. јуна славе Светог пророка Јелисеја, једног од највећих пророка Старог завета. Живио је девет вијекова прије Христа, а био је ученик чувеног пророка Илије. Према предању, када је Илија узнесен на небо у огњеним колима, Јелисеј је наслиједио његов пророчки дар и двоструку милост чудотворства.

Гдје год је прошао, Јелисеј је чинио чуда: горку воду је претварао у питку, умножавао је уље сиромашним удовицама, лијечио људе од губе, па чак и васкрсао сина једне утучене жене. Због своје силне вјере, у народу се сматра заштитником од болести и непогода.

Једну ствар коју сутра никако не смијете да радите

У српском народу постоји строго правило везано за овај празник. Вјерује се да је Свети Јелисеј "водени" или "громовити" светитељ, због чега се сутра никако не ради у пољу, нити се коси трава.

Старији преносе да ко прекрши ово правило ризикује да му облаци и град униште сав труд и летину. Вјерује се да светитељ строго кажњава немар према земљи и празнику, па се овај дан проводи у миру, одмору и молитви. Такође, стари кажу да на овај дан не треба започињати велике послове око куће.

Народно вјеровање за здравље очију

Поред забране рада, за Светог Јелисеја везује се и један лијеп обичај. У неким дијеловима Србије вјерује се да овај светитељ лијечи слабовидост и болести очију. Зато старији ујутру рано одлазе до извора, умивају се чистом водом и изговарају молитву за здравље својих укућана.

Молитва Светом пророку Јелисеју за заштиту дома и породице

Ако сутра желите да заштитите свој дом од несреће, болести и лоших људи, изговорите ове ријечи:

"Свети пророче Божији Јелисеју, ти који си од Господа примио дар да лијечиш болне, тешиш тужне и подижеш немоћне, погледај и на нас грешне у овом дану.

Молимо те, својим небеским заступништвом сачувај наш дом од сваке непогоде, града, болести и немира. Даруј нам снагу да у вјери истрајемо, међусобно се волимо и у миру живимо. Очисти наша срца од злобе и туробних мисли, а телима нашим подари здравље. Амин."

(она.рс)

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Тагови :

светац

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обичаји

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