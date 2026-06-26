Ову ствар никако не радите на сутрашњи празник: Народ вјерује да може донијети несрећу

Аутор:АТВ редакција
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Српска православна црква и њени вјерници 27. јуна славе Светог пророка Јелисеја, једног од највећих пророка Старог завета. Живио је девет вијекова прије Христа, а био је ученик чувеног пророка Илије. Према предању, када је Илија узнесен на небо у огњеним колима, Јелисеј је наслиједио његов пророчки дар и двоструку милост чудотворства.
Гдје год је прошао, Јелисеј је чинио чуда: горку воду је претварао у питку, умножавао је уље сиромашним удовицама, лијечио људе од губе, па чак и васкрсао сина једне утучене жене. Због своје силне вјере, у народу се сматра заштитником од болести и непогода.
У српском народу постоји строго правило везано за овај празник. Вјерује се да је Свети Јелисеј "водени" или "громовити" светитељ, због чега се сутра никако не ради у пољу, нити се коси трава.
Старији преносе да ко прекрши ово правило ризикује да му облаци и град униште сав труд и летину. Вјерује се да светитељ строго кажњава немар према земљи и празнику, па се овај дан проводи у миру, одмору и молитви. Такође, стари кажу да на овај дан не треба започињати велике послове око куће.
Поред забране рада, за Светог Јелисеја везује се и један лијеп обичај. У неким дијеловима Србије вјерује се да овај светитељ лијечи слабовидост и болести очију. Зато старији ујутру рано одлазе до извора, умивају се чистом водом и изговарају молитву за здравље својих укућана.
Ако сутра желите да заштитите свој дом од несреће, болести и лоших људи, изговорите ове ријечи:
"Свети пророче Божији Јелисеју, ти који си од Господа примио дар да лијечиш болне, тешиш тужне и подижеш немоћне, погледај и на нас грешне у овом дану.
Молимо те, својим небеским заступништвом сачувај наш дом од сваке непогоде, града, болести и немира. Даруј нам снагу да у вјери истрајемо, међусобно се волимо и у миру живимо. Очисти наша срца од злобе и туробних мисли, а телима нашим подари здравље. Амин."
(она.рс)
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