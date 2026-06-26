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Бактерија која једе месо се шири Медитераном: Ово су први симптоми

Аутор:

АТВ редакција
26.06.2026 20:46

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Бактерија вибрио
Фото: pexels/Czapp Árpád

Бактерије вибрио, које могу изазвати озбиљне здравствене компликације, све се више појављују у водама Средоземног мора.

Ситуација је већ приморала неке шпанске власти да предузму превентивне мјере затварања плажа, а научници упозоравају да би се проблем могао погоршати у наредним годинама.

Како је објавио Euronews.com , ширење ових микроорганизама је првенствено посљедица пораста температуре мора. Климатолози упозоравају да Средоземно море постаје својеврсна лабораторија будућности, показујући посљедице глобалног загревања на људско здравље и морске екосистеме.

"Оно што данас посматрамо у Медитерану може бити наговјештај дешавања у другим регионима свијета", упозоравају стручњаци који прате утицај климатских промјена на јавно здравље.

Како је објавио ефса.еуропа.еу, бактерија Вибрио најчешће улази у људски организам након конзумирања контаминираних морских плодова, посебно сирових или недовољно куваних острига и других шкољки. Други пут инфекције је контакт са отвореним ранама током пливања у мору.

Иако здравствене власти упозоравају да је вјероватноћа инфекције путем хране и даље релативно ниска, ипак препоручују повећан опрез, посебно током љетњих мјесеци.

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Позната плажа затворена за купаче због бактерије

Како истиче компанија Corporate Knights , вибрион више није ограничен на топле јужне регионе. Научници су такође забиљежили његово присуство у севернијим европским водама, укључујући Балтичко и Сјеверно море. Повишене концентрације су, на пример, последњих година праћене код обале Данске.

Професионалне организације такође истичу да се сличан тренд може приметити на источној обали Сједињених Држава, где бактерија постаје све чешћа.

Како се манифестује?

Ако особа конзумира контаминирану морску храну, први симптоми обично подсјећају на уобичајене проблеме са варењем. Пацијенти могу имати болове у стомаку, мучнину, повраћање или дијареју. Грозница и дрхтавица су такође чести.

Инфекција изазвана контактом бактерија са оштећеном кожом има другачији ток. У овом случају може доћи до црвенила, болног отока или упале око ране. Отворене ране које долазе у директан контакт са морском водом су посебно опасне.

У екстремним случајевима може доћи до смрти ткива.

Лекари упозоравају да нелечена инфекција може постати опасна по живот. Неки сојеви бактерија производе токсине који могу брзо оштетити кожу, поткожно ткиво и мишиће.

У најтежим случајевима може се развити некротизирајући фасциитис, познат и као "болест једења меса". Ово је изузетно агресивна инфекција која узрокује брзу смрт ткива око ране.

Ако бактерије уђу у крвоток, могу изазвати сепсу, системску инфекцију. У неким случајевима, љекари су приморани да ампутирају захваћени уд како би спријечили даље ширење болести.

Најризичније групе су старији људи, особе са ослабљеним имунитетом и пацијенти који пате од хроничних болести.

Како се заштитити током одмора?

Стручњаци препоручују избегавање конзумирања сирових или недовољно куваних морских плодова, а особе са свјежим ранама на кожи такође треба да буду посебно опрезне.

Препоручује се да се посекотине, огреботине или убоди прекрију водоотпорним завојем прије уласка у море. Ако оштећена кожа ипак дође у контакт са морском водом, подручје треба што прије темељно испрати чистом слатком водом.

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Како Гави истиче, здравствени стручњаци упозоравају да су инфекције изазване бактеријом Вибрио сматране ријетким прије неколико деценија, али сада постају све чешћи проблем, повезан са рекордним температурама мора и све већим бројем људи који пливају у океанима и морима током већег дијела године.

ЕЦДЦ такође упозорава да је већа вјероватноћа да ће се бактерије појавити током врелих љета него у прошлости. Уколико се тренд загревања настави, стручњаци очекују да ће се проширити на нова подручја Европе и свијета.

(телеграф)

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Тагови :

бактерија

Плажа

Море

Бактерије вибрио

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