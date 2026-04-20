Ово је прави начин прања веша: Због овог никада није чист, а бактерије цвјетају као луде

Аутор:АТВ
Коментари:0
Сви знамо да је важно свакодневно мијењати доње рубље, али можда нисмо ни свјесни да чак и кад га перемо, можда не уклањамо све бактерије.
Стручњаци за хигијену, упозоравају да многи не перу рубље на довољно високој температури, због чега бактерије могу остати у тканини.
Они савјетује да доње рубље не перемо на температурама нижим од 60 степени, јер ниже температуре не убијају све бактерије.
Такође, препоручује да гаћице не перемо са кухињским крпама или другим рубљем, јер то може довести до фекалне контаминације.
Ако не можете подићи температуру прања, савјетује се додавање средства за дезинфекцију рубља, како бисте се ријешили бактерија и очували своје доње рубље чистим, преноси Информер.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
23
00
22
59
22
56
22
54
22
49
Тренутно на програму