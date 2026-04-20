Како да јагоде остану свјеже до 10 дана?

Jагоде су укусне у прољеће, јер тада почиње да им траје сезона и сви једва чекамо да их видимо у маркетима и на пијацама.
Међутим, могу брзо да постану кашасте и да се појаве плијесан у року од неколико дана ако се не чувају правилно, јер су изузетно осјетљиве и њежне и лако реагују на услове околине.
Због високог садржаја воде, јагоде су подложне развоју буђи и кварењу. Други фактори који могу убрзати њихово пропадање укључују недостатак протока ваздуха и чување у близини друге хране.
Срећом, постоји један једноставан трик који омогућава да воће траје више од седам дана.
Керамичка корпица за бобичасто воће можда изгледа као обичан кухињски додатак, али њен дизајн помаже да јагоде остану свјеже дуже вријеме.
Једна кључна предност коришћења корпице за бобичасто воће јесте то што је она обично перфорирана. Ови отвори омогућавају слободну циркулацију ваздуха око воћа, спречавају задржавање влаге и смањују ризик од стварања буђи и кварења.
За разлику од затворених посуда, корпице омогућавају јагодама да "дишу", чиме се смањује кондензација која би иначе убрзала њихово кварење.
За оптималну свјежину, јагоде је добро чувати и у керамичкој посуди, преко које би требало да ставите кухињску крпу. Осим јагода, на овај начин можете да чувате и друге врсте воћа попут малина и боровница, преноси Она.рс.
