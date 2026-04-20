Како да јагоде остану свјеже до 10 дана?

АТВ
20.04.2026 15:39

Црвене јагоде
Фото: Yusuf Çelik/Pexels

Jагоде су укусне у прољеће, јер тада почиње да им траје сезона и сви једва чекамо да их видимо у маркетима и на пијацама.

Међутим, могу брзо да постану кашасте и да се појаве плијесан у року од неколико дана ако се не чувају правилно, јер су изузетно осјетљиве и њежне и лако реагују на услове околине.

Република Српска

Званичници Српске сутра са руском делегацијом коју предводи Грушко

Због високог садржаја воде, јагоде су подложне развоју буђи и кварењу. Други фактори који могу убрзати њихово пропадање укључују недостатак протока ваздуха и чување у близини друге хране.

Срећом, постоји један једноставан трик који омогућава да воће траје више од седам дана.

У чему је трик?

Керамичка корпица за бобичасто воће можда изгледа као обичан кухињски додатак, али њен дизајн помаже да јагоде остану свјеже дуже вријеме.

Једна кључна предност коришћења корпице за бобичасто воће јесте то што је она обично перфорирана. Ови отвори омогућавају слободну циркулацију ваздуха око воћа, спречавају задржавање влаге и смањују ризик од стварања буђи и кварења.

На помен Републике Српске, генерал Младић одговорио: Да, моји људи

За разлику од затворених посуда, корпице омогућавају јагодама да "дишу", чиме се смањује кондензација која би иначе убрзала њихово кварење.

За оптималну свјежину, јагоде је добро чувати и у керамичкој посуди, преко које би требало да ставите кухињску крпу. Осим јагода, на овај начин можете да чувате и друге врсте воћа попут малина и боровница, преноси Она.рс.

Прочитајте више

Преминула млада фудбалерка, два дана након што је родила бебу

Фудбал

Преминула млада фудбалерка, два дана након што је родила бебу

1 ч

0
Тијело мушкарца пронађено насред улице: Има видљиве повреде

Хроника

Тијело мушкарца пронађено насред улице: Има видљиве повреде

1 ч

0
Умро чувени Ван Хамер

Остали спортови

Умро чувени Ван Хамер

1 ч

0
Podzemni voz

Свијет

Жена заборавила пакет са тарантулама и шкорпијама у возу

1 ч

0

Више из рубрике

Палачинке с јагодама и кремом. Савршен рецепт за што укусније и сочније палачинке

Савјети

Колико јаја иде у смјесу за палачинке? Ово је права мјера за савршено тијесто

9 ч

0
Храна

Савјети

Једете у погрешно вријеме? Ово може бити разлог зашто не мршавите

1 д

0
Ово су трикови који ће помоћи да уклоните мирисе од кувања

Савјети

Ово су трикови који ће помоћи да уклоните мирисе од кувања

2 д

0
Teksas hlače

Савјети

Не бацајте старе фармерке: Уз помоћ овог једноставног трика поново могу изгледати као нове

2 д

0

  • Најновије

16

57

Омиљени четбот одједном престао са радом, корисници страхују за своје податке

16

44

Медији: Католичко свештенство сексуално злостављало више од 3.000 дјеце

16

29

Шта је убило Недељка Керановића из Поткозарја?

16

25

Симптоми су збуњујући: Мислите да су желудачни проблеми, а исход је много гори

16

25

Навике које имају парови чије везе дуго опстају

