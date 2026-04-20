Преминула млада фудбалерка, два дана након што је родила бебу

Аутор:АТВ
Коментари:0
Бивши фудбалер Бундеслиге Маркус Мендлер суочава се с великим животним губитком.
Његова супруга Тамара Мендлер преминула је у 32. години живота, свега неколико дана након што је родила њихово друго дијете.
Током протеклог викенда Мендлер није био у саставу свог садашњег клуба ФЦ 08 Хомбург, а разлог његовог изостанка сада је познат.
Клуб је саопћио да је Тамара преминула у ноћи са петка на суботу, након кратке и тешке болести.
Тамара Мендлер, која је и сама била фудбалерка, упознала је Маркуса док су обоје наступали за 1. ФЦ Саарбрüцкен.
Недавно је на свијет донијела њихово друго заједничко дијете.
Осим ФЦ Хомбурга, од Тамаре су се опростили и из 1. ФЦ Саарбрüцкен, гдје је оставила дубок траг.
„Тамара је дуги низ година била важан дио наше женске екипе и својом личношћу трајно обиљежила клуб. И на терену и ван њега била је цијењена саиграчица и узор многима“, поручили су из клуба, преноси Н1.
Ова тужна вијест потресла је спортску јавност, а породици Мендлер упућују се изрази саучешћа из цијелог фудбалског свијета, преноси Српскаинфо.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
16
59
16
57
16
44
16
29
16
25
Тренутно на програму