Жена заборавила пакет са тарантулама и шкорпијама у возу

Једна жена заборавила је 20 тарантула у возу у јужној Њемачкој, што је изазвало полицијску интервенцију након што је машиновођа открио овај необичан терет, јавља дпа.
Машиновођа је у регионалном возу који је саобраћао ка универзитетском граду Тибингену пронашао пакет са натписом "паукови и шкорпије" и одмах обавијестио полицију.
Након што је пакет предат на главној станици у Тибингену, полицајци су на кутији пронашли одштампану поруку која идентификује власницу и потврђује усклађеност са прописима о заштити врста, изјавио је портпарол полиције у петак.
У кутији се налазило 20 бразилских тарантула врсте Авикулариа геролди, које су биле упаковане у појединачне контејнере. Сви паукови су били у добром стању када су откривени у четвртак.
Полиција је контактирала власницу, која је истог дана преузела животиње. Остало је нејасно зашто је овај необичан терет оставила у возу, пише дпа.
