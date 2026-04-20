Жена заборавила пакет са тарантулама и шкорпијама у возу

20.04.2026 15:18

Podzemni voz
Фото: Unsplash

Једна жена заборавила је 20 тарантула у возу у јужној Њемачкој, што је изазвало полицијску интервенцију након што је машиновођа открио овај необичан терет, јавља дпа.

Машиновођа је у регионалном возу који је саобраћао ка универзитетском граду Тибингену пронашао пакет са натписом "паукови и шкорпије" и одмах обавијестио полицију.

Након што је пакет предат на главној станици у Тибингену, полицајци су на кутији пронашли одштампану поруку која идентификује власницу и потврђује усклађеност са прописима о заштити врста, изјавио је портпарол полиције у петак.

Занимљивости

Ова четири знака највише привлачи висока интелигенција, не изглед

У кутији се налазило 20 бразилских тарантула врсте Авикулариа геролди, које су биле упаковане у појединачне контејнере. Сви паукови су били у добром стању када су откривени у четвртак.

Полиција је контактирала власницу, која је истог дана преузела животиње. Остало је нејасно зашто је овај необичан терет оставила у возу, пише дпа.

Прочитајте више

Предсједник Доналд Трамп разговара са новинарима прије него што је полетео бродом Марин Уан са Јужног травњака Бијеле куће, у четвртак, 16. априла 2026. године, у Вашингтону.

Свијет

Трамп открио када ће пасти цијена гаса

1 ч

0
Нада Топчагић забринута за Зорицу Брунцлик: Зваћу њеног супруга

Сцена

Нада Топчагић забринута за Зорицу Брунцлик: Зваћу њеног супруга

1 ч

0
Хороскоп

Занимљивости

Ова четири знака највише привлачи висока интелигенција, не изглед

1 ч

0
Жена у бијелој мајици стоји поред прозора и скрола на телефону.

Здравље

Скроловање по телефону оптерећује тијело више него што мислите

1 ч

0

Више из рубрике

Предсједник Доналд Трамп разговара са новинарима прије него што је полетео бродом Марин Уан са Јужног травњака Бијеле куће, у четвртак, 16. априла 2026. године, у Вашингтону.

Свијет

Трамп открио када ће пасти цијена гаса

1 ч

0
Румен Радев на конференцији за новинаре

Свијет

Побиједио на изборима па позвао на "обнављање дијалога са Русијом"

3 ч

1
Бродови

Свијет

Таласи стигли до обале Јапана, забиљежене прве жртве разорног земљотреса

4 ч

0
Zemljotres Potres Podrhtavanje tla

Свијет

Земљотрес јачине 7,3 степена погодио Јапан, постоји опасност од цунамија

6 ч

0

16

59

Црногорско тужилаштво: Оправдана оптужница против Ђукановића

16

57

Омиљени четбот одједном престао са радом, корисници страхују за своје податке

16

44

Медији: Католичко свештенство сексуално злостављало више од 3.000 дјеце

16

29

Шта је убило Недељка Керановића из Поткозарја?

16

25

Симптоми су збуњујући: Мислите да су желудачни проблеми, а исход је много гори

