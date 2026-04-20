Ова четири знака највише привлачи висока интелигенција, не изглед

Аутор:АТВ
Коментари:0
Висока интелигенција може бити врло привлачна, јер уз њу долази утисак сигурности, занимљивости и емоционалне или менталне зрелости.
Такви људи не морају нужно бити гласни ни умишљени – често је довољно да имају ону мирну оштрину која се осјети кроз неколико реченица.
У астрологији се често спомиње да одређени хороскопски знакови посебно цијене менталну стимулацију. Њима није довољно да је неко симпатичан или згодан; желе особу која их изазива, подстиче и с којом могу да разговарају без празног хода. Управо зато се као знакови које највише привлачи интелигенција најчешће издвајају ова четири.
Близанце најбрже освоји разговор. Њима је интелигенција привлачна јер им даје осјећај динамике, игре и сталног откривања. Када упознају особу која брзо повезује информације, има смисао за хумор и може да прати њихов темпо, Близанци се врло брзо "закаче". Код њих хемија често почиње у глави – кроз реченице, досјетке и начин на који неко размишља.
Близанци се тешко задрже уз некога ко не комуницира јасно или коме је сваки разговор исти. Интелигенција им је знак да уз ту особу неће бити досадно и да ће однос имати дубину. Привлаче их људи који знају да поставе питање, развију тему и у једном разговору пређу од шале до озбиљне расправе без напора.
Дјевицама је интелигенција привлачна, јер је за њих повезана с компетенцијом. Оне цијене људе који размишљају логично, имају добру процјену и знају да ријеше проблем без драматизовања. Висока интелигенција код њих ствара осјећај повјерења – као да уз ту особу може да се планира, разговара конкретно и гради нешто стабилно.
Дјевицама не импонује "паметовање", него тиха способност. Привлаче их људи који имају знање, али и смисао за детаље, који знају да аргументују и који нису површни. Када осјете да неко стварно разуме ствари, а не само прича, Дјевице се отварају пуно брже него иначе.
Водолије су међу онима које највише привлачи интелигенција, јер им је то темељ повезаности. Њих не узбуђују класични клишеји, него људи који имају оригиналне идеје, широк поглед и способност да размишљају ван оквира. Водолије ће највише привући особа која их ментално изазива и која се не боји да буде другачија.
Код њих је интелигенција привлачна и зато што је повезана с независношћу. Водолије воле особе које имају свој став, које не прате слијепо масу и које могу да воде озбиљан разговор без потребе да се доказују. У односима траже партнера који им је и пријатељ и саговорник, а без менталне компатибилности тешко остају заинтересовани.
Шкорпије привлачи интелигенција, јер је доживљавају као дубину. Њима није занимљив неко ко је само духовит или брз, него неко ко разуме људе, мотиве и ситуације испод површине. Висока интелигенција им је привлачна кад долази с проницљивошћу – кад особа зна да чита између редова и није наивна.
Шкорпије воле осјећај да разговор има тежину. Привлаче их људи који знају да поставе добра питања, који имају менталну чврстоћу и који се не расипају. Кад осјете да неко размишља озбиљно и да их може пратити у интензитету, то им често постане јачи афродизијак од било чега визуелног, преноси б.92.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
16
57
16
44
16
29
16
25
16
25
Тренутно на програму