Сутра јача киша и осјетно хладније

У Републици Српској и Федерацији БиХ сутра се очекује облачно и осјетно хладније вријеме са јачом кишом у већини крајева.
На крајњем сјеверу задржаће се углавном суво вријеме, уз могућност слабе кише само понегдје, док ће од средине дана преовладавати промјенљиво облачно уз повремену кишу или локалне пљускове.
У вечерњим часовима очекује се престанак падавина и постепено разведравање, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Јутарња температура ваздуха од три до 10 степени, на југу до 13, а максимална од 11 степени на истоку до 19 на југу и крајњем сјеверу, а у вишим предјелима око шест степени Целзијусових.
Дуваће слаб до умјерен сјевероисточни вјетар, који ће увече повремено јачати.
У Републици Српској и Федерацији БиХ преовладава умјерено до претежно облачно вријеме, док у западним и југозападним крајевима мјестимично пада киша, саопштено је из Федералног хидрометеоролошког завода.
Температура ваздуха у 14.00 часова: Бјелашница три, Мраковица 10, Хан Пијесак 11, Соколац 12, Кнежево и Сребреница 14, Добој, Зворник, Нови Град, Гацко и Тузла 15, Србац, Ливно и Сарајево 16, Бањалука, Бијељина, Мркоњић Град, Дринић и Сански Мост 17, Приједор и Билећа 18, Вишеград и Рудо 19, Требиње, Рибник, Бихаћ и Зеница 20, Фоча 21 и Мостар 23 степена Целзијусових, преноси Срна
