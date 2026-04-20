Домаћи слани штапићи: Хрскави, јефтини, а тако укусни

20.04.2026 14:07

Слани штапићи, укусан и јефтин оброк за цијелу породицу а и када вам дођу гости
Савршени слани штапићи - мекани и ваздушасти као из пекаре. Уколико сте тражили јефтин, једноставан, али укусан рецепт за слане штапиће, управо сте га нашли.

Да бисте направили ове сланце, који нестају са стола у трену, биће вам потребно:

Тијесто:

  • 500 г глатког брашна
  • 40 г свјежег квасца
  • 3 кашике павлаке
  • 50 мл уља
  • 250 мл млијека

Слани прелив:

  • 3 кашике глатког брашна
  • 3 кашике соли
  • вода, по потреби

Поступак:

У брашно додати уље, 3 велике кашике павлаке и надошли квасац. Постепено додавати топло млијеко и са њим умјесити меко тијесто као за хљеб. Поставите тијесто на топлом мјесту док не удвостручи запремину. Дигнуто тијесто још једном премјесити и од њега одвојити лоптице величине јајета. Сваку лоптицу разваљајте као за тортиље па је уваљајте у ролат, па у со. Прије него што ставите штапиће у рерну, потребно је да их премажете мјешавином млијека и уља. Пеците их на 200 степени око 15 минута. Неколико минута прије него што буду готови, извадите их, полијте сланим преливом и вратите у рерну да се заврше. Направите слани прелив од 3 кашике брашна, 3 кашике соли и топле воде. Полако додајте воду док не добијете смјесу мало гушћу од смјесе за палачинке и уживајте!

