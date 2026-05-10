Несташица хемикалије од које зависи свијет

Према писању медија, ескалација сукоба, затварање Ормуског мореуза и нова кинеска ограничења довели су до раста цијена и несташице сумпорне киселине.
Ескалација сукоба на Блиском истоку довела је до озбиљних поремећаја у глобалним ланцима снабдијевања, прије свега када је ријеч о сумпорној киселини, али и нафтним резервама.
Како је 9. маја објавио лист "Волстрит журнал", позивајући се на изворе, дошло је до наглог раста цијена и смањења доступности кључне хемикалије на свјетском тржишту.
"Рат у Персијском заливу и нова кинеска извозна ограничења довели су до наглог раста цијена сумпорне киселине и изазвали забринутост због доступности хемикалије од које зависи свијет", наводи се у извештају.
Сумпорна киселина представља кључну компоненту у производњи папира, метала и компјутерских чипова.
Према ријечима директорке компаније "Акијутy Комодитис" Фреде Гордон, значајан дио свјетске производње сумпора потиче из рафинерија нафте и постројења за прераду гаса у земљама Персијског залива, преноси Политика.
Како се наводи у публикацији, до додатног погоршања ситуације дошло је усљед затварања Ормуског мореуза, што је додатно смањило доступност ових ресурса и подстакло раст цијена. Осим тога, Кина је увела нова ограничења на извоз, што је додатно погоршало несташицу на тржишту, преноси "Б92".
У међувремену, агенција "Блумберг" је истог дана саопштила да се свјетске резерве нафте нагло смањују због сукоба на Блиском истоку и ограничења у Ормуском мореузу, кроз који је раније пролазио значајан дио испорука нафте из Персијског залива.
Према оцјени аналитичара, брзо пражњење залиха указује да би нафтно тржиште могло остати осјетљиво на нове поремећаје и након окончања конфликта.
