Иран је послао одговор Америци

Одговор Ирана на најновији приједлог Сједињених Америчких Држава за окончање рата послат је данас пакистанском посреднику, јављају ирански медији.
Портпарол Министарства спољних послова је раније неколико пута најавио да ће ставови и разматрања Ирана у вези са америчким приједлозима бити послати након завршетка прегледа и коначних закључака, преноси "Ирна".
Према предложеном плану, у овој фази, преговори ће се фокусирати на окончање рата.
Предложени амерички меморандум, који садржи 14 тачака, укључује обавезу Ирана на мораторијум на обогаћивање уранијума, уз истовремено постепено укидање америчких санкција и ослобађање замрзнутих иранских средстава.
