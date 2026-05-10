Дјед годину дана силовао унуку, полиција потом открила још већи ужас

Аутор:АТВ
Коментари:0
Случај обљубе деветогодишње дјевојчице у Румунији, за који се сумњичи њен дјед (58), открио је полицији још већи хорор.
Како је полиција сазнала - у граду имају још једног серијског педофила који већ 30 година није кажњен за своја злодјела!
Полиција је дошла до застрашујућих сазнања, а након што је кћерка једног од осумњичених полицији пријавила да је њен отац обљубио њену деветогодишњу кћерку. Вјерује се да је дјевојчица трпјела се*суално насиље пуних годину дана.
Убрзо потом су сазнали да му је саучесник све вријеме био први комшија, старац од 80 година коме ово није први пут да злоставља дјецу!
Србија
Ово је Јован који је нестао у Сави: Полиција претражује ријеку
Двојица мушкараца су ухапшена и налазе се у притвору, док полиција наставља истрагу и покушава да идентификује све жртве.
Истрага је почела након што је мајка дјевојчице (9) дошла у полицију и пријавила да сумња да је њен отац силовао њено дијете и то више пута. Злочини су се, како се сумња, догађали у кући осумњиченог, који је чувао дијете када родитељи не би били ту.
"Он је чувао дијете када ми нисмо били ту... Чувао...како то чудно сад звучи", рекла је у сузама мајка дјевојчице.
Вјерује се да је осумњичени 58-годишњак напаствовао унуку сваки пут када би му била повјерена на чување. Недавно је дјевојчица скупила храброст и све испричала тетки, након чега је она све објелоданили својој сестри.
"Све смо открили 28. јануара, када се дјевојчица повјерила својој тетки и одмах смо отишли у полицију. Он је ухапшен тек 26. фебруара... Дијете је пипкао, додиривао... Никад нисам имала нормалне односе са својим оцем", рекла је мајка.
Током истраге пријављеног случаја, полицију су трагови из дома осумњиченог одвели до куће прекопута. Испоставило се да није само деда злостављао дјевојчицу, већ и његов први комшија, за којег су сви у крају вјеровали да је "душа од човјека".
Сцена
Саша Ковачевић се срушио са бине
Међутим, када су му инспектори закуцали на врата и кренули да га испитују, старац је открио језиве тајне. Да су његови злочини почели прије више деценија и да су жртве, током 30 година злостављања биле бројне.
"Постоји основана сумња да су двојица осумњичених починили иста кривична дјела против других људи, а не само против малољетне сроднице једног од осумњичених", наводи извор из истраге.
Мајка злостављане дјевојчице рекла је да је одлазила у кућу другог осумњиченог када је била дијете, јер је имао цртаће и видео траке.
"Сада су му наводно нашли и неке одвратне снимке...", рекла је мајка.
Полиција у Букурешту позвала је жртве, које су претрпјеле насиље од неког од осумњичених да дођу у полицију и све пријаве. Уколико се докаже кривица другоосумњиченог, пријети му казна од минимум 15 година затвора.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
1 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
4 ч0
Најновије
Тренутно на програму