Ово је Јован који је нестао у Сави: Полиција претражује ријеку

10.05.2026 16:27

Нестао Јован Т.
Драма на ријеци Сави траје од раних јутарњих сати, након што је пријављено да се Јован Т. (29), наводно, утопио у близини једног сплава код надомак Београда.

Младић је наводно био на прослави 18. рођендана.

Од тренутка када је алармирана полиција, цијели крај је под опсадом патрола, а припадници надлежних служби већ сатима трагају за младићем и разговарају са свим присутнима који би могли да имају информације о кобној ноћи.

Страшно је ово што се догодило… Цијела ноћ је била хаотична, музика, галама, људи су долазили и одлазили. У једном тренутку се прочуло да је младић нестао и од тада је настала паника – прича један од очевидаца за Курир и додаје:

Потрага још траје, питање је шта се ту догодило, славило се синоћ и пило, можда је било речи о некој опклади или шта већ. Углавном нема још вести о несталом младићу, само је пријављено да се утопио, али тијела нигд‌је.

Према ријечима људи који имају објекте у близини поменутог сплава на Сави, приступ мјесту гд‌је је младић, наводно, нестао практично није могућ осим кроз сплав, а тренутно је управо тај дио под контролом полиције, док присутни блиски пријатељи, са којима смо разговарали, не дозвољавају приступ, преноси Курир.

– Не може нико да приђе доле ка води. Једини пролаз је преко тог сплава – каже један од пролазника док други додаје да су вид‌јели Речну полицију, као и рониоце који претражују ријеку и приобаље.

