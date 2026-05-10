Хорор у породичној кући: Чувени змијоловац из ормана извукао змију

Аутор:АТВ
Коментари:0
У Доњим Власима код Ниша чувени змијоловац Владица Станковић овога пута није наишао на змију у дворишту, некој шупи или на тавану, већ у самој породичној кући што је изазвало страх међу укућанима, те су одмах позвали стручњака.
Змијоловац Владица Станковић јуче је интервенисао је у самој кући надомак Ниша и из ормара извукао змију из рода смукова. У питању је Ескулапов смук, срећом неотровна змија.
Како истиче, очигледно се завукао у кући у потрази за глодарима, што даље говори да је, како би се стало на пут змијама, поготово у домаћинствима, потребно више пажње обратити на глодаре (пацове и мишеве) који туда обитавају, преноси Блиц.
Иначе, Ескулапов смук је заштићена врста и пари се у мају и јуну.
У питању је змија коју су и стари Грци поштовали због свог значаја у ланцу исхране, на чијем јеловнику су глодари чиме регулише њихову бројност и смањује ширење заразних болести, због чега је један од симбола медицине.
