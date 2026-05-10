Logo
Large banner

Хорор у породичној кући: Чувени змијоловац из ормана извукао змију

Аутор:

АТВ
10.05.2026 14:10

Коментари:

0
У Доњим Власима код Ниша чувени змијоловац Владица Станковић овога пута није наишао на змију у дворишту, некој шупи или на тавану, већ у самој породичној кући што је изазвало страх међу укућанима, те су одмах позвали стручњака.
Фото: Printscreen

У Доњим Власима код Ниша чувени змијоловац Владица Станковић овога пута није наишао на змију у дворишту, некој шупи или на тавану, већ у самој породичној кући што је изазвало страх међу укућанима, те су одмах позвали стручњака.

Змијоловац Владица Станковић јуче је интервенисао је у самој кући надомак Ниша и из ормара извукао змију из рода смукова. У питању је Ескулапов смук, срећом неотровна змија.

Како истиче, очигледно се завукао у кући у потрази за глодарима, што даље говори да је, како би се стало на пут змијама, поготово у домаћинствима, потребно више пажње обратити на глодаре (пацове и мишеве) који туда обитавају, преноси Блиц.

Иначе, Ескулапов смук је заштићена врста и пари се у мају и јуну.

У питању је змија коју су и стари Грци поштовали због свог значаја у ланцу исхране, на чијем јеловнику су глодари чиме регулише њихову бројност и смањује ширење заразних болести, због чега је један од симбола медицине.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Змија у кући

Змија

Змијоловац

Породична кућа

Владица Станковић

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Драма у Београду: Хитна евакуација људи из Ада Мола

Србија

Драма у Београду: Хитна евакуација људи из Ада Мола

3 ч

0
Обијена кућа Ратомира Трајковића

Србија

Обијена кућа Ратомира Трајковића

4 ч

0
Ријека Сава

Србија

Драма на Умци и даље траје: Ронилачке јединице Жандармерије претражују Саву

5 ч

0
Црни суп лети раширених крила

Србија

Ухапшен тровач са Сврљишких планина: Због отрова за звијери угинуо ријетки црни суп

6 ч

0

  • Најновије

17

37

Додик, Каран и Стевандић сутра на конференцији за новинаре

17

37

Лавров: Нацизам доживљава препород у Европи

17

25

Хамнеи најавио нове мјере против Америке и Израела

17

17

''Зачепило'' на границама поново - огромне колоне

17

13

У ФБиХ најављено повећање пензија, али не одмах

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner