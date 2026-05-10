Ухапшен тровач са Сврљишких планина: Због отрова за звијери угинуо ријетки црни суп

Аутор:АТВ
Полиција је ухапсила једну особу из околине Сврљига због сумње да је почетком маја, на имању за узгој стоке на Сврљишким планинама, поставила отров на лешу телета намијењен дивљим звијерима и тиме довела животиње у опасност.
Сумња се да је због постављеног отрова угинуо црни суп, заштићена врста птице у власништву Републике Бугарске.
Припадници МУП-а у Нишу, у сарадњи са Управом криминалистичке полиције, Службом за сузбијање криминала и Одјељењем за сузбијање еколошког криминала, интензивним оперативним радом идентификовали су и, по налогу Основног јавног тужилаштва у Нишу, ухапсили Б. Р. (1968) из околине Сврљига. Он се терети за кривична дјела уништење и оштећење заштићеног природног добра, загађивање хране и воде за животиње, те спречавање и ометање доказивања.
Како се наводи, он се сумњичи да је почетком маја на Сврљишким планинама поставио отров на леш телета како би усмртио дивље звијери, што је довело до угинућа једног црног супа. Такође, сумња се да је Б. Р. потом, у намјери да спријечи доказивање, леш телета и угинуле птице уклонио и бацио на неприступачно мјесто у шуми. Осумњиченом је одређено задржавање до 48 часова и он ће, уз кривичну пријаву, бити приведен надлежном тужиоцу.
На подручју Старе планине прије непуне три године примијећен је црни лешинар, некада највећа птица Балкана, за коју се шест деценија сматрало да је ишчезла из Србије.
Стручњаци су тада тврдили да се на Старој планини увећао број бјелоглавих супова, који су се до тада гнијездили искључиво на југозападу земље. Орнитолози су тада први пут након шест деценија примијетили црног лешинара, или црног супа, некада највећу птицу на небу Србије.
„Утисак је невјероватан. Птица са распоном крила од скоро три метра. Стварно је невјероватан осјећај када видите да крстари небом један такав див“, изјавио је тада биолог Данило Пенић. Црни лешинар је био у друштву великог броја бјелоглавих супова, који су се до тада гнијездили искључиво у југозападној Србији, преноси Курир.
