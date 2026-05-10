Logo
Large banner

Ухапшен тровач са Сврљишких планина: Због отрова за звијери угинуо ријетки црни суп

Аутор:

АТВ
10.05.2026 11:13

Коментари:

0
Црни суп лети раширених крила
Фото: Pexels/Karolina

Полиција је ухапсила једну особу из околине Сврљига због сумње да је почетком маја, на имању за узгој стоке на Сврљишким планинама, поставила отров на лешу телета намијењен дивљим звијерима и тиме довела животиње у опасност.

Сумња се да је због постављеног отрова угинуо црни суп, заштићена врста птице у власништву Републике Бугарске.

Припадници МУП-а у Нишу, у сарадњи са Управом криминалистичке полиције, Службом за сузбијање криминала и Одјељењем за сузбијање еколошког криминала, интензивним оперативним радом идентификовали су и, по налогу Основног јавног тужилаштва у Нишу, ухапсили Б. Р. (1968) из околине Сврљига. Он се терети за кривична дјела уништење и оштећење заштићеног природног добра, загађивање хране и воде за животиње, те спречавање и ометање доказивања.

Како се наводи, он се сумњичи да је почетком маја на Сврљишким планинама поставио отров на леш телета како би усмртио дивље звијери, што је довело до угинућа једног црног супа. Такође, сумња се да је Б. Р. потом, у намјери да спријечи доказивање, леш телета и угинуле птице уклонио и бацио на неприступачно мјесто у шуми. Осумњиченом је одређено задржавање до 48 часова и он ће, уз кривичну пријаву, бити приведен надлежном тужиоцу.

Црни суп, највећа птица Балкана

На подручју Старе планине прије непуне три године примијећен је црни лешинар, некада највећа птица Балкана, за коју се шест деценија сматрало да је ишчезла из Србије.

Ријека Сава у Каоцима код Српца

Србија

Трагедија на прослави 18. рођендана: Младић се утопио у Сави

Стручњаци су тада тврдили да се на Старој планини увећао број бјелоглавих супова, који су се до тада гнијездили искључиво на југозападу земље. Орнитолози су тада први пут након шест деценија примијетили црног лешинара, или црног супа, некада највећу птицу на небу Србије.

„Утисак је невјероватан. Птица са распоном крила од скоро три метра. Стварно је невјероватан осјећај када видите да крстари небом један такав див“, изјавио је тада биолог Данило Пенић. Црни лешинар је био у друштву великог броја бјелоглавих супова, који су се до тада гнијездили искључиво у југозападној Србији, преноси Курир.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Сврљишке планине

Црни суп

Тровање животиња

хапшење

Тровање

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ријека Сава у Каоцима код Српца

Србија

Трагедија на прослави 18. рођендана: Младић се утопио у Сави

1 ч

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Детаљи пуцњаве у Хрватској: Убијен начелник криминалистичке полиције

1 ч

0
Старији човјек са наочалама сједи у ауту и држи руке на волану.

Ауто-мото

Нова правила за возачке дозволе у ЕУ: Стижу велике промјене

1 ч

0
Крузери плове морем

Свијет

Почела евакуација путника са крузера смрти

1 ч

0

Више из рубрике

Ријека Сава у Каоцима код Српца

Србија

Трагедија на прослави 18. рођендана: Младић се утопио у Сави

1 ч

0
Радници са заштитном опремом раде на градилишту.

Србија

Трагедија у Зрењанину: Радник погинуо на градилишту

18 ч

0
Страшна трагедија у стану: Дијете убила струја

Србија

Страшна трагедија у стану: Дијете убила струја

19 ч

0
Ротација на возилу хитне помоћи.

Србија

Ужас на Карабурми: Дијете погинуло од струјног удара

20 ч

0

  • Најновије

12

08

Испливали снимци: Погледајте како су искрцани први путници са брода смрти

11

53

Испливали нови детаљи: Хрватски полицајац и убица били комшије

11

39

Хитно упозорење возачима: Ове гуме се повлаче са тржишта, не возите док их не замијените

11

25

Додик: Право на самосталност Српске једино логично

11

20

ФИФА утростручила цијене улазница за финале Мундијала 2026

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner