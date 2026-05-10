Почела евакуација путника са крузера смрти

Аутор:

АТВ
10.05.2026 10:30

Крузери плове морем
Фото: Pexels/Sinan Aslan

Шпанија је започела процес евакуације путника са крузера погођеног хантавирусом који се јутрос усидрио у близини Тенерифа.

Здравствени званичници су се укрцали на брод како би извршили посљедњу провјеру и почели искрцавање путника, саопштило је шпанско Министарство здравља, преноси "Паис".

СЗО је у петак саопштила да је осморо људи обољело, укључујући троје који су преминули - холандски пар и један немачки држављанин.

Прва група путника, који су шпански држављани, биће превезена на обалу малим чамцима и одмах пребачена у запечаћене аутобусе до локалног аеродрома.

Одатле ће се вратити у Мадрид авионом шпанске владе, рекли су владини званичници, наглашавајући да они неће имати контакт са јавношћу.

Тридесет чланова посаде остаће на броду и отпловити за Холандију, где ће брод бити дезинфикован.

Брод је у срijеду кренуо са Зеленортских Острва ка Шпанији након што су Светска здравствена организација и Европска унија затражиле да се организује евакуација путника због избијања хантавируса, пренео је раније Ројтерс.

Генерални директор СЗО Тедрос Адханом Гхебрејесус допутовао је у суботу увече на Тенерифе заједно са шпанским министрима унутрашњих послова, здравља и територијалне политике, како би сачекали долазак брода.

