Почела евакуација путника са крузера смрти

Шпанија је започела процес евакуације путника са крузера погођеног хантавирусом који се јутрос усидрио у близини Тенерифа.
Здравствени званичници су се укрцали на брод како би извршили посљедњу провјеру и почели искрцавање путника, саопштило је шпанско Министарство здравља, преноси "Паис".
СЗО је у петак саопштила да је осморо људи обољело, укључујући троје који су преминули - холандски пар и један немачки држављанин.
Прва група путника, који су шпански држављани, биће превезена на обалу малим чамцима и одмах пребачена у запечаћене аутобусе до локалног аеродрома.
Одатле ће се вратити у Мадрид авионом шпанске владе, рекли су владини званичници, наглашавајући да они неће имати контакт са јавношћу.
Тридесет чланова посаде остаће на броду и отпловити за Холандију, где ће брод бити дезинфикован.
Брод је у срijеду кренуо са Зеленортских Острва ка Шпанији након што су Светска здравствена организација и Европска унија затражиле да се организује евакуација путника због избијања хантавируса, пренео је раније Ројтерс.
Генерални директор СЗО Тедрос Адханом Гхебрејесус допутовао је у суботу увече на Тенерифе заједно са шпанским министрима унутрашњих послова, здравља и територијалне политике, како би сачекали долазак брода.
