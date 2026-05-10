Норовирус погодио амерички крузер: Расте број обољелих

Према подацима америчког Центра за контролу и превенцију болести, 115 људи је обољело од норовируса на крузеру " "Caribbean Princess".
До сада је пријављено да су 102 путника и 13 чланова посаде обољели од вируса са симптомима који укључују дијареју и повраћање, преноси АБЦ.
Случајеви су пријављени Центру за контролу и превенцију болести (ЦДЦ) у четвртак, током крстарења који траје од 28. априла до 11. маја.
Брод се тренутно налази на сјеверозападу Атлантског океана, на путу ка Пуерто Плати у Доминиканској Републици, према подацима CruiseMapper-a, а планирано је да 11. маја стигне у Порт Канаверал на Флориди.
Компанија "Princess Цруисес" је у свом саопштењу потврдила да је "ограничени број појединаца пријавио благе гастроинтестиналне болести током путовања бродом" из Порт Еверглејдса 28. априла.
"Брзо смо дезинфиковали сваки дио брода и додали додатну дезинфекцију током путовања. По доласку у Порт Канаверал 11. маја 'Caribbean Princess' ће бити подвргнут свеобухватном чишћењу и дезинфекцији прије него што крене на сљедеће путовање", наводи се у саопштењу.
Норовирус је прилично чест, посебно на бродовима и није повезан са тренутном епидемијом хантавируса на броду "МВ Хондиус", пише АБЦ.
Ово је четврта епидемија гастроинтестиналних болести пријављена на крузеру до сада ове године, наводи Центар за контролу и превенцију болести.
