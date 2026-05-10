Путин: Сукоб у Украјини се ближи крају

Руски предсједник Владимир Путин изјавио је да се сукоб у Украјини ближи крају, пренијела је агенција РИА Новости.
Руски лидер је навео да није предложио састанак са украјинским предсједником Володимиром Зеленским, али да га не одбија.
"Нисам одбио. Не предлажем тај састанак, али ако то неко учини, ко год жели да се састане нека дође у Москву и ми ћемо се састати", рекао је Путин на конференцији за медије у Москви.
Истакао је да евентуални састанак са Зеленским треба да буде последња тачка у процесу окончања сукоба.
"Украјинска страна, господин Зеленски, спреман је да одржи лични састанак. Да би учествовао у овом догађају или било шта потписао, то мора бити коначна одлука, не сами преговори", рекао је Путин, истичући да је састанак са Зеленским у трећој земљи могућ само ако се постигну коначни договори о дугорочном мировном споразуму.
Навео је да му је словачки премијер Роберт Фицо пренио спремност Зеленског за састанак.
"Рекао ми је да је Зеленски спреман на лични састанак, али то није први пут да то чујемо", рекао је руски предсједник.
Путин је истакао да амерички предсједник Доналд Трамп и његова администрација искрено желе рјешење сукоба у Украјини, јер њима тај сукоб "није потребан".
"Видимо да садашња америчка администрација и амерички предсједник искрено теже рјешењу. Њима очигледно није потребан овај сукоб", рекао је Путин.
Изразио је наду да ће Русија и Европска унија поново обновити односе.
"Обнављање односа између Русије и Европе користиће објема странама. Што прије се то деси, то боље за нас, а у овом случају и за европске земље", рекао је Путин.
На питање новинара кога би волио да види у улози посредника за дијалог између Русије и Европе, Путин је рекао да би највише волио да то буде некадашњи њемачки канцелар Герхард Шредер.
Путин је поновио да Русија није никога званично позвала у Москву на прославу Дана побједе 9. маја, али и да је назначила да поздравља све који су присуствовали.
"Знате, нисмо никога позвали на ове догађаје. Ово нису прославе годишњица. Али смо свима послали информацију да бисмо били срећни ако неко дође. Они који су стигли, свакако су показали извјестан степен храбрости, лично, јер су сазнали за одређене споразуме, укључујући и оне које је иницирао предсједник САД Трамп о продужењу прекида ватре, о размјени снага и тако даље. Другим ријечима, сазнали су за смиривање тензија тек након што су стигли. И не знајући то, ипак су одлучили да буду овдје. Ово заслужује посебно поштовање. Али понављам, ми не видимо ништа посебно у томе што је неко одсутан", рекао је Путин.
Кад је ријеч о рату САД и Израела против Ирана, Путин је оцијенио да је ријеч о тешком и сложеном сукобу, и оцијенио да више нема заинтересованих страна за наставак рата.
Додао је да Иран има разлога да вјерује Русији у нуклеарној сфери.
"Никад нисмо прекршили било који споразум и настављамо мирнодопске нуклеарне програме у Ирану", истакао је Путин.
Говорећи о односима САД и Кине, Путин је казао да је наставак контаката те двије земље важан и да их Русија поздравља.
"Ми само имамо користи од тога, од стабилности и конструктивне интеракције између САД и Кине", закључио је Путин, пренио је Танјуг.
