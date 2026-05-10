Logo
Large banner

Путин: Сукоб у Украјини се ближи крају

Аутор:

АТВ
10.05.2026 08:21

Коментари:

0
Владимир Путин Русија
Фото: Tanjug/Mikhail Metzel/Sputnik, Kremlin Pool/АP

Руски предсједник Владимир Путин изјавио је да се сукоб у Украјини ближи крају, пренијела је агенција РИА Новости.

Руски лидер је навео да није предложио састанак са украјинским предсједником Володимиром Зеленским, али да га не одбија.

"Нисам одбио. Не предлажем тај састанак, али ако то неко учини, ко год жели да се састане нека дође у Москву и ми ћемо се састати", рекао је Путин на конференцији за медије у Москви.

Истакао је да евентуални састанак са Зеленским треба да буде последња тачка у процесу окончања сукоба.

"Украјинска страна, господин Зеленски, спреман је да одржи лични састанак. Да би учествовао у овом догађају или било шта потписао, то мора бити коначна одлука, не сами преговори", рекао је Путин, истичући да је састанак са Зеленским у трећој земљи могућ само ако се постигну коначни договори о дугорочном мировном споразуму.

Навео је да му је словачки премијер Роберт Фицо пренио спремност Зеленског за састанак.

"Рекао ми је да је Зеленски спреман на лични састанак, али то није први пут да то чујемо", рекао је руски предсједник.

Путин је истакао да амерички предсједник Доналд Трамп и његова администрација искрено желе рјешење сукоба у Украјини, јер њима тај сукоб "није потребан".

"Видимо да садашња америчка администрација и амерички предсједник искрено теже рјешењу. Њима очигледно није потребан овај сукоб", рекао је Путин.

Ормуски мореуз

Свијет

Катарски танкер са гасом прошао кроз Ормуски мореуз

Изразио је наду да ће Русија и Европска унија поново обновити односе.

"Обнављање односа између Русије и Европе користиће објема странама. Што прије се то деси, то боље за нас, а у овом случају и за европске земље", рекао је Путин.

На питање новинара кога би волио да види у улози посредника за дијалог између Русије и Европе, Путин је рекао да би највише волио да то буде некадашњи њемачки канцелар Герхард Шредер.

Путин је поновио да Русија није никога званично позвала у Москву на прославу Дана побједе 9. маја, али и да је назначила да поздравља све који су присуствовали.

"Знате, нисмо никога позвали на ове догађаје. Ово нису прославе годишњица. Али смо свима послали информацију да бисмо били срећни ако неко дође. Они који су стигли, свакако су показали извјестан степен храбрости, лично, јер су сазнали за одређене споразуме, укључујући и оне које је иницирао предсједник САД Трамп о продужењу прекида ватре, о размјени снага и тако даље. Другим ријечима, сазнали су за смиривање тензија тек након што су стигли. И не знајући то, ипак су одлучили да буду овдје. Ово заслужује посебно поштовање. Али понављам, ми не видимо ништа посебно у томе што је неко одсутан", рекао је Путин.

Кад је ријеч о рату САД и Израела против Ирана, Путин је оцијенио да је ријеч о тешком и сложеном сукобу, и оцијенио да више нема заинтересованих страна за наставак рата.

Додао је да Иран има разлога да вјерује Русији у нуклеарној сфери.

"Никад нисмо прекршили било који споразум и настављамо мирнодопске нуклеарне програме у Ирану", истакао је Путин.

Говорећи о односима САД и Кине, Путин је казао да је наставак контаката те двије земље важан и да их Русија поздравља.

"Ми само имамо користи од тога, од стабилности и конструктивне интеракције између САД и Кине", закључио је Путин, пренио је Танјуг.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Владимир Путин

мировни преговори

Украјина

Русија

Руска војна операција 2026

Доналд Трамп

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Патролни чамац Емирата, други с десна, налази се близу танкера усидреног у Оманском заливу близу Ормуског мореуза, гледано са приобалног пута близу Хор Факана, Уједињени Арапски Емирати, петак, 1. мај 2026

Свијет

Катарски танкер са гасом прошао кроз Ормуски мореуз

3 ч

0
Милорад Додик

Република Српска

Додик: Вјерујем да ће Русија тражити да одлуке Шмита буду правно неважеће

3 ч

3
Јувентус против Бенфике у Лиги шампиона без Душана Влаховића

Фудбал

Влаховић за 11 секунди затресао мрежу и утишао Леће

14 ч

0
Шок на Маракани: Нови Пазар срушио Звезду у судијској надокнади

Фудбал

Шок на Маракани: Нови Пазар срушио Звезду у судијској надокнади

14 ч

0

Више из рубрике

Патролни чамац Емирата, други с десна, налази се близу танкера усидреног у Оманском заливу близу Ормуског мореуза, гледано са приобалног пута близу Хор Факана, Уједињени Арапски Емирати, петак, 1. мај 2026

Свијет

Катарски танкер са гасом прошао кроз Ормуски мореуз

3 ч

0
Крава побјегла из клаонице и води се сада као нестала

Свијет

Још једна велика пљачка стоке у Њемачкој: Украдено 48 крава и телади

14 ч

0
Руски предсједник Владимир Путин, у првом плану лијево и предсједник Републике Српске Синиша Каран, улазе у салу за разговоре у Великом Кремљовском дворцу током прославе 81. годишњице побједе Совјетског Савеза над нацистичком Њемачком у Другом свјетском рату, у Москви, у суботу, 9. маја 2026.

Свијет

Огласио се Кремљ: Шта је Путин поручио на састанку са делегацијом Српске

15 ч

2
Авион, лет

Свијет

Снимљен тренутак ужаса у Денверу: Авион приликом полијетања прегазио пјешака

15 ч

0

  • Најновије

12

08

Испливали снимци: Погледајте како су искрцани први путници са брода смрти

11

53

Испливали нови детаљи: Хрватски полицајац и убица били комшије

11

39

Хитно упозорење возачима: Ове гуме се повлаче са тржишта, не возите док их не замијените

11

25

Додик: Право на самосталност Српске једино логично

11

20

ФИФА утростручила цијене улазница за финале Мундијала 2026

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner