Logo
Large banner

Ово ће вас изненадити: Ево коју школу је завршила Карлеуша

Аутор:

АТВ
10.05.2026 08:49

Коментари:

2
Пјевачица Јелена Карлеуша
Фото: Youtube/Republika Zabava

Приватни живот пјевачице Јелене Карлеуше већ годинама је једна од главних тема у медијима и јавности, па свака информација о њеном животу изазива велико интересовање.

Многи се питају које је школе завршила и какво је њено образовање.

Уписала средњу, па се исписала

Након завршене основне школе, уписала је Земунски гимназију, али се у њој није дуго задржала.Како је сама истакла, из те школе се исписала.

Временска прогноза

Друштво

Какво нас вријеме очекује данас?

"Земунске гимназије се радо сјећам, поготово разредне и директора, који су били одвратни. Није тачно да су ме избацили, саму себе сам исписала из више разлога. Нису дозвољавали дјевојкама да се шминкају, мини сукње нису биле дозвољене, као ни плава коса, није с,јело да се прича на часу нити да се једе", испричала је.

Коју школу је завршила Јелена Карлеуша?

Иако је, како наводи, била одличан ђак, школовање јој је постало оптерећујуће, не само због строгих правила, већ и због тога што је већ са 16 година снимила први албум.Након гимназије, уписала је Политехничку школу на Новом Београду, гд‌је је тада и живјела. Похађала је машински смјер, али се ни ту није дуго задржала. Послије три мјесеца прешла је у туристичку средњу школу, коју је завршила ванредно.

"Више сам пјевала него што сам била на часовима", изјавила је Јелена, која је похађала и музичку школу.

Упркос свим промјенама, успјела је да заврши школовање и стекне диплому, иако факултетско образовање нема и, како наводи, није постала академски грађанин “као остали у породици”, преноси Ало.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Јелена Карлеуша

Средња школа

Пјевачица

Образовање

Коментари (2)
Large banner

Прочитајте више

Какво нас вријеме очекује данас?

Друштво

Какво нас вријеме очекује данас?

3 ч

0
На данашњи дан спаљене су мошти Светог Саве: Тужан празник за Србе

Друштво

На данашњи дан спаљене су мошти Светог Саве: Тужан празник за Србе

3 ч

0
Норовирус погодио амерички крузер: Расте број обољелих

Свијет

Норовирус погодио амерички крузер: Расте број обољелих

3 ч

0
Осуђени родитељи из БиХ, користили кћерку за крађе

Свијет

Осуђени родитељи из БиХ, користили кћерку за крађе

3 ч

0

Више из рубрике

Погинуо члан познатог српског бенда

Сцена

Погинуо члан познатог српског бенда

17 ч

0
Пјевачица Јелена Карлеуша

Сцена

Ово ће вас изненадити: Ево коју школу је завршила Карлеуша

21 ч

2
Микрофон студио новинар снимак аудио запис

Сцена

Геј афера ожењеног пјевача тресе регион

22 ч

0
Сузана Манчић проговорила о експлицитном снимку

Сцена

Сузана Манчић проговорила о експлицитном снимку

1 д

0

  • Најновије

11

53

Испливали нови детаљи: Хрватски полицајац и убица били комшије

11

39

Хитно упозорење возачима: Ове гуме се повлаче са тржишта, не возите док их не замијените

11

25

Додик: Право на самосталност Српске једино логично

11

20

ФИФА утростручила цијене улазница за финале Мундијала 2026

11

13

Ухапшен тровач са Сврљишких планина: Због отрова за звијери угинуо ријетки црни суп

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner