Какво нас вријеме очекује данас?

10.05.2026 08:41

У Републици Српској и ФБиХ данас се очекује топлије вријеме, прије подне претежно сунчано, али ће током дана доћи до развоја наоблачења на југу и западу које ће понегдје донијети пролазну кишу.

Падавине ће нешто чешће бити током наредне ноћи, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Максимална температура ваздуха од 23 до 29, у вишим предјелима од 17 степени Целзијусових.

Дуваће слаб до умјерен вјетар, у другом дијелу дана у Крајини повремено и јак, јужних смјерова.

Према подацима Федералног хидрометеоролошког завода, јутрос преовладава сунчано вријеме уз малу до умјерену облачност, а по котлинама и уз ријечне токове има магле и ниске облачности.

Температура ваздуха у 8.00 часова: Гацко и Соколац седам, Хан Пијесак и Чемерно осам, Шипово девет, Фоча, Мркоњић Град и Бихаћ 10, Билећа, Рудо и Кнежево 11, Добој, Рибник и Зеница 12, Бањалука, Приједор, Зворник, Вишеград и Тузла 13, Требиње и Мостар 14, Брчко 15 и Бијељина 16 степени Целзијусових.

