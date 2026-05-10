Осуђени родитељи из БиХ, користили кћерку за крађе

Аутор:АТВ
Коментари:0
Отац и мајка, држављани Босне и Херцеговине, осуђени су на двије, односно годину дана затвора због тешких крађа у саучесништву, а за које су махом користили своју 10-годишњу ћерку.
Крађа због које су се нашли на суду одиграла се прије нешто мање од двије године када су мајка и ћерка ушле у продавницу у италијанском мјесту Фабријано.
Протагонисткиње: мајка и ћерка. Прва, 53 године, из Босне и Херцеговине, одвратила је пажњу продавачици наводећи је да повјерује како је заинтересована за куповину.
„Можете ли ми показати ону слику на зиду?“, наводно је рекла, показујући на један сликани мотив. Док се трговкиња удаљавала од касе, ћерка, стара свега 10 година, ступила је у акцију. Пришла је каси, отворила је и узела новац – читав дневни пазар.
Република Српска
Делегација Санкт Петербурга у посјети Српској
Док је дјевојчица грабила новац, 77-годишња власница је била окренута леђима, заузета разговором са мајком и објашњавањем слике. Разговор је потрајао, а на крају, пошто куповина није била обављена, одлучила је да поклони сличицу дјетету, несвјесна крађе. Недуго затим, обје су изашле, без куповине, али са лијепим свежњем у џепу.
Власница је убрзо приметила мањак и позвала карабињере. Запазила је бијели комби којим су се мајка и ћерка удаљиле. Карабињери су покренули потрагу и убрзо их зауставили у улици Данте, недалеко од продавнице. Били су у фиату дукато, а са њима је био и мушкарац од 52 године, такође из Босне и Херцеговине – отац дјевојчице и супруг 53-годишњакиње.
Полиција је одмах схватила да им је овај пар познат по ранијим кривичним дјелима. Током контроле били су веома нервозни. Претрес је открио разлог: у комбију се налазила сјекира, могуће оруђе за обијање као бројни украдени предмети. Такође, код мајке је пронађен и украдени новац, преносе Независне.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
12
08
11
53
11
39
11
25
11
20
Тренутно на програму