Нови систем ЕУ покренуо хаос на граници: И данас километарске колоне

10.05.2026 09:28

Колона возила на граничном прелазу Градишка
Фото: АМС РС

Огромне гужве забиљежене су јутрос на Граничном прелазу Градишка.

Додатни проблем возачима ових дана ствара и почетак примјене новог ЕЕС система Европске уније, због којег су на границама забиљежена дужа задржавања.

Подсјетимо, ријеч је, о електронском систему регистрације улазака и излазака држављана земаља које нису чланице ЕУ, којим ће се евидентирати подаци о преласцима границе, укључујући биометријске податке и вријеме

