Logo
Large banner

Научници смислили како да задрже пажњу тинејџера током онлајн часа

Аутор:

АТВ
30.05.2026 16:34

Коментари:

0
Школа, учионица
Фото: pexels/Jeswin Thomas

Научници су открили које су стратегије најбоље за одржавање интересовања тинејџера током онлајн часова, а методе се разликују у зависности од предмета, саопштила је прес служба руског Томског државног универзитета (ТСУ).

„Истраживачи из Центра за когнитивна истраживања и неуронауку и Факултета за психологију на ТСУ проучавали су које визуелне технике најбоље привлаче пажњу студената. Испоставило се да је најефикаснији формат када предавач објашњава градиво ван екрана, док се на екрану појављују јарки дијаграми и илустрације“, саопштио је универзитет, преносе руски медији.

Успјешан дизајн лекције зависи од предмета: оно што добро функционише за биологију можда неће да функционише за математику, истичу научници. Наставник који разуме свој предмет може да креира видео-лекције које су јасне и занимљиве. Дизајн образовног видеа треба да буде специфичан за предмет: дијаграми са гласовном нарацијом најбоље функционишу у биологији, док у математици и руском језику присуство говорника и текста на слајду најбоље функционише.

Истраживачи су открили да су дијаграми и слике били најпривлачнији школској дјеци - на њима су им се очи најдуже задржавале док су гледали видео записе из биологије.

Насупрот томе, у математици и руском језику кључна комбинација била је „предавач + текст“: упаривања „предавач + дијаграм“ и „предавач + слика“ показала су се лоше, ученици готово да нису обраћали пажњу. Оптимална комбинација за часове руског и математике је када наставник објашњава градиво док истовремено приказује текст на слајду.

Према истраживању, тинејџери најјаче реагују на свијетле и неочекиване елементе у кадру. Научници препоручују коришћење живописних дијаграма, слика и графикона који привлаче и задржавају пажњу. Савјет је да, када се предавач појави пред камером, обавезно треба да дода текст на слајд, али треба да избегава преоптерећење видеа са превише визуелних приказа како се они који прате онлајн наставу не би заморили. Посебно се савјетује укључивање интерактивних елемената у предавање.

илу-дјечак-школа-писање-учење-учионица-05092025

Савјети

Знање без муке: Како нова метода учења осваја родитеље и ученике

„И даље се постављају питања о томе како и шта укључити у видео-предавање и шта би оно требало да садржи да би задржало пажњу студената. Управо нам је то био циљ: да испитамо шта треба, а шта не треба да буде укључено у предавање, који стимулуси су емотивни, а који нису. Настављамо да градимо базу података иновативних метода у онлајн образовању. У будућности, наше технологије могу бити укључене у дизајн нових образовних курсева“, истакао је Сергеј Моисејев, млађи научни сарадник у Центру за когнитивна истраживања и неуронауку ТСУ.

Научници су упоредили видео-записе о средњошколцима који се припремају за олимпијаде и Јединствени државни испит (ЈДИ): из биологије, математике и руског језика.

Користећи технологију праћења погледа, утврдили су на које елементе гледаоци обраћају више пажње: предавача, текст, дијаграме, слике и њихове комбинације.

„Резултати нам помажу да разумијемо како да користимо физиолошка истраживања како бисмо образовне видео-снимке учинили ефикасним, разумљивим и занимљивим за адолесценте. Ово је посебно важно за оне који имају потешкоће у учењу и за развој образовања на даљину уопште“, наводи се у студији.

Студија је обухватила 45 школске дјеце - 19 дјечака и 26 дјевојчица, узраста од 13 до 17 година. Информисани пристанак је добијен од родитеља учесника.

(спутник србија)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

учење

Школа

наука

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Славимо Светог Јакова Исповједника: Ако се мучите са учењем, данас урадите ово

Друштво

Славимо Светог Јакова Исповједника: Ако се мучите са учењем, данас урадите ово

1 мј

0
Шекил О'Нил и учење д‌јеце о новцу: "Нисмо ми богати, ја сам богат"

Сцена

Шекил О'Нил и учење д‌јеце о новцу: "Нисмо ми богати, ја сам богат"

4 мј

0
Протест студената у Сарајеву, траже боље услове за смјештај и учење

Градови и општине

Протест студената у Сарајеву, траже боље услове за смјештај и учење

5 мј

0
Дјевојка у бијелој мајици сједи испред лаптопа и држи се за главу.

Здравље

Све више младих људи има потешкоће са памћењем и концентрацијом

6 мј

0

Више из рубрике

Хегсет оштар према "савезницима": Европа да престане да моралише

Свијет

Хегсет оштар према "савезницима": Европа да престане да моралише

35 мин

5
Аутобус са дјецом ударио у дрво, возач погинуо, повријеђене 23 особе: Језива саобраћајка у Мађарској

Свијет

Аутобус са дјецом ударио у дрво, возач погинуо, повријеђене 23 особе: Језива саобраћајка у Мађарској

47 мин

0
Кит

Свијет

Тијело угинулог грбавог кита извучено на обалу

1 ч

0
Троје алпиниста из Lетоније погинуло на Aљасци

Свијет

Троје алпиниста из Lетоније погинуло на Aљасци

2 ч

0

  • Најновије

16

58

Туск: НАТО треба озбиљно да схвати ријечи Медведева

16

55

Све спремно за велико финале Лиге шампиона: Познати састави ПСЖ-а и Арсенала

16

47

Ово су највеће црвене заставице сваког знака

16

43

Сабаленка у првом сету понизила тенисерку која је издала Русију

16

34

Научници смислили како да задрже пажњу тинејџера током онлајн часа

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner