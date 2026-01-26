Logo
Шекил О'Нил и учење д‌јеце о новцу: "Нисмо ми богати, ја сам богат"

26.01.2026

14:44

НБА икона Шекил О'Нил има јединствен приступ одгоју д‌јеце, заснован на ставу да, иако је он финансијски успјешан, његова д‌јеца то богатство не би требало да сматрају својим. Његова изјава: „Ми нисмо богати. Ја сам богат“, која је испрва звучала оштро, заправо носи дубљу поруку.

У подкасту из 2021. године, спортска легенда јасно је поручила да његово богатство, процијењено на око 500 милиона долара у 2025. години, није животни „free pass“ за његово шесторо д‌јеце. Умјесто ослањања на насљедство, О'Нил подстиче самосталност, напоран рад и важност образовања.

Љубав и новац су одвојени

Шекил јасно раздваја родитељску љубав од финансијске подршке. Његова д‌јеца увијек могу рачунати на подршку, вођство и бригу, али не и на бесконачно много новца. Тиме што наглашава да је новац његов, рано поставља јасне границе. Порука је једноставна: породична љубав је безусловна, али се новац мора заслужити, преноси Index.hr.

Такав приступ помаже д‌јеци да одрасту без притиска или лажне сигурности коју доноси наслијеђено богатство.

О'Нил је више пута изјавио да његова д‌јеца морају стећи двије дипломе ако желе да он уопште размотри улагање у њихове пословне идеје. Ово правило усмјерено је на учење дисциплине, стрпљења и разумијевања како свијет функционише. Према његовом мишљењу, дипломе доказују преданост и показују да је за прави успјех потребно вријеме.

Пословне идеје морају бити одрживе

Чак и са дипломама, пут до Шекиловог новца није једноставан. Његова д‌јеца морају му представити разрађене пословне концепте, детаљно објаснити шта желе да створе и зашто је то важно. Тиме их учи лекцији из стварног живота: добре идеје захтијевају јасан план и визију, а не само познато презиме.

Иако је Шек примијетио да су његове кћерке амбициозније, док су синови опуштенији, његова родитељска правила важе једнако за све. Ниједно дијете нема повлашћен третман нити добија пречице до успјеха. То показује досљедност у одгоју – д‌јеца могу имати различите личности, али темељне вриједности остају исте за све.

Šakil O'Nil

